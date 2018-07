Will Smith en Kevin Hart willen samen een film maken SD

09 juli 2018

14u33

Bron: ANP 0 Film Will Smith en Kevin Hart willen samen binnen een jaar een nieuwe film maken. De acteur van 'The Independence Day' deed het voorstel tot samenwerking naar aanleiding van de 39ste verjaardag van Hart.

Will Smith feliciteerde Kevin Hart op Instagram met zijn verjaardag. Hij deed er ook een filmpje bij. "Van harte gefeliciteerd, Kev! Laten we een film maken vóór je volgende verjaardag!", schreef hij daarbij. De komiek reageerde enthousiast: "Helemaal klaar voor!!!! Let's gooooooo".

Will was niet de enige beroemdheid die Kevin een gelukkige verjaardag toewenste. Dwayne Johnson en regisseur Rawson Thurber maakten samen een hilarische videoboodschap waarin ze hem voor de grap beledigden.

Hart vierde zijn verjaardag vrijdag in Drai's Nightclub in Las Vegas. Rapper Nelly was er ook, terwijl zanger Trey Songz optrad voor iedereen.