Will Smith: “Dankzij ‘Aladdin’ vond ik mijn passie voor acteren terug” SD

22 mei 2019

17u15

Bron: Vanity Fair 4 Film Hij was bijna 2,5 jaar niet te zien op het witte doek, maar nu is Will Smith (50) terug als Geest in de nieuwe live-action-remake van Disney-klassieker ‘Aladdin’. Hoewel de acteur de rol initieel wilde weigeren, heeft hij hierdoor zijn passie voor acteren wel teruggevonden, klinkt het.

“Ik kan je eerlijk vertellen dat ik nog nooit zoveel plezier gemaakt hebt bij het maken van een film”, vertelt Will Smith aan Vanity Fair. “Het was een van de meest geweldige ervaringen uit mijn professionele loopbaan. Ik heb een paar goede films gemaakt en een paar twijfelachtige - zoals ‘Wild Wild West’ - maar deze is zo speciaal. Ik nam een paar jaren vrijaf, en ‘Aladdin’ hielp me om weer betekenis in mijn hart en ziel te vinden voor het acteren.”

Will Smith is erg blij met het resultaat: “Het was echt spectaculair dat ik kon zingen, dansen, rappen, acteren en speciale effecten kon gebruiken in één film. Het lijkt alsof ik de afgelopen dertig jaar heb getraind voor deze rol. Maar waar ik het meest trots op ben is de boodschap en de prachtige thema’s die in het hart van dit verhaal liggen”, vertelt hij. “Het idee van zelfwaarde: jezelf zijn, jezelf eren versus jezelf willen veranderen voor andere mensen en leren om zelfzeker en gesterkt te zijn door wie je bent. Daar gaat deze film over, en ik ben erg opgewonden om hier deel van uit te maken en deze boodschap met de wereld te delen. Daarom ben ik artiest - om boodschappen te kunnen delen die mensen kunnen helpen.”

Toch had het niet veel gescheeld, of Smith had de rol geweigerd. “Initieel was ik te nerveus en te geïntimideerd. Toen ik het telefoontje kreeg om Geest te spelen, was mijn eerste reactie: ‘Uuuh? Ik ben niet echt zeker, want Robin Williams deed zo'n geweldige job.’ Hij bracht een revolutie teweeg in de manier waarop animatiefilms werken en introduceerde de wereld aan wat je kon doen door grappige, moderne referenties voor volwassenen te gebruiken. Ik dacht: wat zou ik anders doen? Wat kon ik toevoegen? Dat was angstaanjagend, want Robin liet niet veel ruimte voor verbetering.”

Uiteindelijk vroeg zijn zoon Jaden hem om het aanbod toch nog eens te overwegen en gaf de acteur toe nadat hij besloot om zijn hip-hopverleden te gebruiken bij de interpretatie van de rol.