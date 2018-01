Wij kunnen nog amper wachten: hier is alvast de tweede trailer van 'Mamma Mia - Here We go Again' DBJ

30 januari 2018

06u00 0

Tien jaar na het gigantische succes van ‘Mamma Mia’, de musicalfilm met nummers van Abba, komt Universal Pictures dit jaar met de sequel: ‘Mamma Mia! Here We Go Again’. De film speelt zich opnieuw af op hetzelfde eiland dat we kennen uit de eerste film, met een verrassende verschijning van popicoon Cher. In december werd de eerste trailer gelost op het publiek, dit is de tweede. De film gaat in juli in wereldpremière.