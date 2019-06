Wij deden de test: is de nieuwe Wizards Unite-app écht een must voor elke Harry Potter-fan? MVO

26 juni 2019

17u49 0 Film Sinds 21 juni werd de splinternieuwe Harry Potter-app van Niantec, ‘Wizards Unite’, op de dreuzelwereld losgelaten. Al kunnen we het niet écht een splinternieuwe app noemen, want de game doet vooral nog veel te hard denken aan zijn voorganger, ‘Pokémon Go’. Onze redactie testte het uit.

Net als het immens populaire ‘Pokémon Go’ maakt ‘Wizards Unite’ gebruik van de Augmented Reality-techniek (AR), waarbij virtuele beelden via de camera van je telefoon op je omgeving worden geprojecteerd.

Déjà vu

Bij het openen van de app worden Potter-fans meteen naar binnen gelokt. Letterlijk al onze ‘knoppen’ worden ingedrukt: het herkenbare muziekje dat we nog kennen uit de films, een uil die voor ons uit vliegt richting tovenaarswereld, de kranten met bewegende foto’s die ons oproepen om te hulp te schieten... Ja, laat die nostalgie al maar komen.

Maar hey, wat ons nog het bekendst voorkomt, is in feite de kaart van het spel. Die ziet er namelijk exact uit als die van ‘Pokémon Go’, een app die werd ontworpen door dezelfde ontwikkelaar. Niantec heeft er duidelijk op gerekend dat Harry Potter-fans en would be-Pokémontrainers niet in dezelfde categorie vallen. Maar daar zouden ze wel eens naast kunnen zitten, want ook uit online reviews blijkt dat de voornaamste klacht de gelijkenis met ‘Pokémon Go’ betreft.

Hoe het werkt

Het DNA van het vorige spel is inderdaad duidelijk zichtbaar. Wanneer wij het spel een paar minuten aan het spelen zijn hebben we het al door: spelers proberen magische items (Pokémon) terug te brengen (vangen) door spreuken te gebruiken (Pokéballs te gooien). Die items worden toegevoegd aan het register (de Pokédex). Het doel is om rond te wandelen, want sommige uitdagingen kunnen op kilometers van je eigen woning liggen. Je kan ze vinden door de route op je kaart te volgen. Wél goed voor de gezondheid dus, zo lang je maar goed op het verkeer blijft letten. Onderweg kan je stoppen bij tovenaarspubs (pokéstops) waar je extra spreuk-energie (meer Pokéballs) krijgt. In kastelen (Gyms) kan je een krachtige tovenaar of wezen uitdagen om meer punten te scoren.

Zo zie je maar, de makers hadden duidelijk gehoopt dat de spelers van ‘Wizards Unite’ nog nooit een Pokémon hadden gezien. Ze hebben de Aziatische wezentjes namelijk ondergestopt met een laag Harry Potter-verf, en het uitgebracht als een nieuw spel. Toegegeven, dat had iedereen wel een beetje verwacht. Dus is de belangrijkste vraag misschien: is het een móóie laag verf?

Visueel aantrekkelijk

Het korte antwoord is: ja, het is een grafisch mooi spel met herkenbare referenties naar de wereld van Harry Potter. Alle scènes zijn visueel aantrekkelijk uitgewerkt en spelers kunnen zelfs hun eigen tovenaarspaspoort opstellen, waarin ze ‘magische details’ over zichzelf kunnen delen met andere spelers.

Er zit alleen niet zoveel logica in de combinatie van die tot de fantasie sprekende Harry Potter-franchise en de AR-technologie.

Minder realisme

Voor ‘Pokémon Go’ was AR dé perfecte toepassing. Het voelde immers aan alsof de wereld uit de tekenfilmpjes van onze jeugd tot leven kwam: je liep rond, zocht en vond Pokémon, om ze daarna te vangen in een Pokéball. Net zoals hoofdpersonage Ash Ketchum het ons destijds voordeed. En als je zin had daagde je een andere Pokémon-trainer uit in een Gym. Het concept was duidelijk, rechtlijnig en fijn om te spelen. Mits wat te eentonig.

Dat meer ‘realistische’ aspect verdwijnt in de nieuwe app naar de achtergrond. Een Pikachu in een park zien rondhuppelen of en Magikarp in de buurt van een vijver zien is logisch, maar Ron Wemel met een boekenkast in het midden van de Antwerpse Meir iets minder. Er zit ook geen duidelijke tijdlijn in: sommige hoofdpersonages krijg je te zien als kinderen, andere (zoals Harry en Hermelien) dan weer als volwassenen.

Te ingewikkeld

In een poging los te breken van de eentonigheid, gaat ‘Wizards Unite’ net de ingewikkelde richting op. Dat is fijn in het begin, wanneer je merkt dat niet elke opdracht hetzelfde is, en minder fijn wanneer je even later merkt dat er gewoon te véél opdrachten zijn.

De meeste opdrachten zijn simpel: volg de lijntjes op je scherm om een spreuk te vormen en hoop dat het werkt. Veel meer uitdaging is er niet aan. Wanneer je in deze nieuwe app echter een paar regeltjes uitleg of instructies mist, raak je in de problemen. Het is ook aan de speler zelf om te beslissen wat voor krachten zijn personage heeft. Die zijn belangrijk, want ze bepalen hoe effectief je aanvallen zullen zijn tegen bepaalde wezens. Tegen dat je die puzzel hebt gelegd heb je echter misschien al meer zin gekregen in een avondje Netflix. Met andere woorden: het spel is leuk voor even, maar de magie is er snel af.

Wat nu met ‘Pokémon Go’?

Niantec komt met ‘Wizards Unite’, wat betekent dat dan eigenlijk voor ‘Pokémon Go’? Wel... niets, behalve dat het nieuwe spel gebaseerd is op het succes van het vorige. De game bestaat nog altijd, en heeft nog altijd honderduizenden gebruikers die dagelijks actief zijn. Sinds de eerste paar weken na de release, toen de app het hardst in trek was, zijn er vele updates uitgevoerd waardoor de game aangenamer is om te spelen. Bovendien is er een hogere interactiviteit: je kan communiceren met andere spelers, cadeautjes heen en weer sturen en Pokémon ruilen. Ook hier in België worden nog steeds zogenaamde ‘events’ georganiseerd: tijdens momenten in de game waarop er op een bepaalde locatie een zeldzame Pokémon te vangen valt, spreken tientallen spelers die elkaar niet kennen op die bewuste plaats af om het beestje klein te krijgen.

Kostelijk

Bovendien is ‘Pokémon Go’ goedkoper dan de Potter-variant. In ‘Wizards Unite’ wordt er al verrassend snel om geld gevraagd om verder te kunnen spelen, terwijl een Pikachu vangen virtueel gratis is. Ons advies? Als vooral het AR-concept van het spel je boeit, en niet de franchise waaraan het gekoppeld is, is ‘Pokémon Go’ voorlopig nog de betere optie. Ben je een Harry Potter-fan in hart en nieren en kan Pikachu je gestolen worden? Laat je dan vooral gaan in ‘Wizards Unite’.