Wie schuilt er eigenlijk onder dat Chewbacca-kostuum? TK

Bron: News.com.au 0 RV Film Chewbacca moet een van de meest bekende filmpersonages ooit zijn, maar de acteur die gestalte geeft aan de legendarische Wookie is min of meer een nobele onbekende. Wie gaat er eigenlijk schuil onder dat harige kostuum?

Het correcte antwoord is dat er twee mensen in het Chewbacca-pak zitten. Sinds het begin van de Star Wars-franchise is het acteur Peter Mayhew die de rol op zich neemt. De boomlange man - hij is 218 cm groot - is intussen echter 73 jaar oud, en zijn tijd in het loodzware kostuum begint letterlijk en figuurlijk te wegen.

Dat is waar Jonaas Suotamo bij het verhaal komt kijken. De knappe Finse acteur was tijdens 'The Force Awakens' en de zopas uitgekomen 'The Last Jedi' telkens de stuntdubbel van Mayhew tijdens de actievere scènes. En op de set waren ze zo onder de indruk van hem dat hij de rol in de toekomst permanent mag spelen, te beginnen met de Han Solo-film die volgend jaar op de planning staat.

Getty Images for for Disney Joonas Suotamo and Peter Mayhew op de premiere van 'The Last Jedi'.

Flauwvallen

Jonaas heeft de rol overigens te danken aan zijn verleden als basketbalspeler. Het was de Basketball Association of Finland die de acteur contacteerde, nadat ze op hun beurt aangesproken werden door het castingbureau in Londen. Het bleek zo goed als onmogelijk om iemand te vinden die én heel lang was én blauwe ogen had, zoals Mayhew. "De associatie herinnerde zich nog dat ik aan die voorwaarden voldeed toen ik nog in de jeugddivisie speelde. Ik trok naar Londen voor een auditie en kreeg de rol."

Dat wil echter niet zeggen dat de man niet kan acteren. Hij is afgestudeerd met een filmdiploma en is een zelfverklaarde theaterfanaat. Een carrière in de filmwereld bleek echter geen sinecuren met zijn gestalte en hij ging aan de slag als verzekeringsverkoper. Gelukkig kwam hij uiteindelijk terecht bij Star Wars, waar hij de eerste dag meteen flauwviel op de set. "Het pak is loodzwaar. Als je vergeet om diep in te ademen als ze het borststuk aantrekken, heb je daarna geen ruimte meer om te ademen. Gelukkig was ik niet alleen. Ik heb gehoord dat Darth Vader ook al flauwgevallen is."