Wie mag het 25ste Bond-liedje zingen? Deze popster is de nieuwe favoriete

16 mei 2018

Nu officieel bevestigd werd dat er een 25ste Bond-film komt en dat Daniel Craig opnieuw de rol van 007 zal spelen, blijft er nog één belangrijke vraag over. Wie zal het nieuwe James Bond-themalied mogen zingen? Volgens Britse bronnen is er een nieuwe favoriete opgestaan: popzangeres Dua Lipa.

De keuze voor Dua Lipa (22) zou alvast niet onlogisch zijn. Ook bij de vorige twee films werden de populairste jonge Britse popsterren van het moment gekozen om het themaliedje voor de Bond-film in te zingen. Toen waren dat Adele ('Skyfall' voor 'Skyfall') en Sam Smith ('Writing's On the Wall' voor 'Spectre'). Aangezien Dua Lipa ook een Britse is (weliswaar van Kosovaarse afkomst) en op dit moment als meest succesvolle zangeres ter wereld wordt beschouwd, lijkt ze dus helemaal in aanmerking te komen. Dua Lipa zelf wil niet reageren op het nieuws. "Ze wil haar kansen niet hypothekeren door voorbarige uitspraken te doen", klinkt het in haar entourage. "Maar ze zou het natuurlijk heel graag doen. Het is een grote eer om een Bond-liedje in te zingen. Je schrijft er als het ware muziekgeschiedenis mee. Elke Bond-song wordt immers een instant klassieker. Iedere artiest zou die job wel graag doen." Dat blijkt ook, want de voorbije maanden solliciteerden sterren als Ed sheeran, Harry Styles, Rita Ora, Beyoncé en opnieuw Adele en Sam Smith openlijk om het liedje te mogen zingen. Maar Dua Lipa zou op dit moment dus in pole position liggen. Afwachten of ze die favorietenrol nu ook kan verzilveren.