Wie de WK-gekte echt geen bal interesseert: 7 films die in juni verschijnen TK

06 juni 2018

16u30 0 Film Juni is WK-maand. Gaat jouw wederhelft de helft van de tijd aan de buis gekluisterd zitten terwijl die voetbal jou geen snars interesseert? Dan kan je altijd nog ontsnappen richting bioscoop, waar de eerste zomerblockbusters te zien zijn. Van sympathieke criminele dames in Ocean’s 8 tot dino’s in Jurassic World: deze zeven films komen deze maand uit. Graag gedaan!

1. Jurassic World: Fallen Kingdom

Een erg succesvolle franchise zoals Jurassic Park nieuw leven inblazen na meer dan 20 jaar, is een erg risicovolle zet. Gelukkig was Jurassic World een schot in de roos – wij vermoeden dat Chris Pratt daar voor iets tussen zit. Een vervolg kon dan ook niet uitblijven: op 6 juni verschijnt ‘Fallen Kingdom’, waarin we niet alleen op dino’s, maar ook op een vulkaanuitbarsting getrakteerd worden. What’s not to like?

Jurassic World: Fallen Kingdom: vanaf vandaag in de bioscoop.

2. Loving Pablo

Pablo Escobar was een van de meest beruchte en gevreesde drugsbarons ooit. Het leven van de Colombiaan is dan ook al meermaals de inspiratie geweest voor tv- en filmprojecten. Denk maar aan topreeks 'Narcos' op Netflix en de Tom Cruise-prent 'American Made'. In 'Loving Pablo' (bij ons 'Escobar') kreeg Javier Bardem de eer om in de huid van de illustere cocaïnehandelaar te kruipen, maar het is vooral de rol van Penelope Cruz die het verhaal interessant maakt. Want wat bezielt een verstandige, knappe vrouw om het aan te leggen met een misdadiger en moordenaar?

Loving Pablo, vanaf vandaag in de bioscoop.

3. Ocean's 8

Eindelijk. Eindelijk een Hollywoodblockbuster waarbij vrouwen niet enkel de knappe en sexy sidekick zijn, maar beschikken over een flinke dosis humor en ballen aan hun lijf. Na de overwegend mannelijke casts in Ocean's 11, 12 én 13 durfde regisseur Gary Ross - ook verantwoordelijk voor 'The Hunger Games' - het aan om de franchise eens volledig om te gooien. Hij koos daarbij wel voor een rasechte sterrencast: niemand minder dan Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Dakota Fanning, Mindy Kaling en Rihanna mogen aantreden. Niet dat die laatste bekend staat om haar spetterende acteerprestaties, maar aan de trailer te zien past ze goed in het plaatje.

Ocean's 8, vanaf 13 juni in de bioscoop.

4. A Prayer Before Dawn

Van sympathieke dievegges gaan we naar het bikkelharde waargebeurde verhaal van Billy Moore, een Britse pechvogel die in de beruchte Klong Prem-gevangenis in Cambodja terecht komt. Om de levensgevaarlijke omgeving te overleven, sluit Moore zich aan bij een leermeester om de dodelijke Muay Thai boksstijl onder de knie te krijgen. Joe Cole - de acteur die in de huid van Moore kruipt - is momenteel nog een nobele onbekende, maar na deze prent zal dat waarschijnlijk niet lang meer duren.

A Prayer Before Dawn, vanaf 20 juni in de bioscoop.

5. Love, Simon

Een typische high school movie met veel drama en knappe tieners? Dat is 'Love, Simon' niet helemaal. De romantische komedie kreeg met deze prent een gedeeltelijke makeover: het is een van de eerste Hollywoodfilms waarin het belangrijkste liefdesverhaal rond een homoseksueel personage draait. Laat je dat echter absoluut niet afschrikken, want het geheel is verder heel plezant en aangenaam in beeld gebracht.

Love, Simon, vanaf 20 juni in de bioscoop.

6. The Incredibles 2

Heb je thuis een of meerdere bengel(s) rondlopen? Dan kan je die ongetwijfeld een plezier doen met een bezoekje aan de Disneyprent van de zomer. De familie Incredible is namelijk helemaal terug, en ditmaal is het Mevrouw Incredible die erop uittrekt om het kwaad te bestrijden. Mr. Incredible probeert intussen de groeiende krachten van zoontje Jack-Jack onder controle te houden. Entertainment verzekerd!

The Incredibles 2, vanaf 27 juni in de bioscoop.

7. Book Club

Op humor staat geen leeftijd, wil regisseur Bill Holderman met deze prent bewijzen. De film draait rond vier al iets oudere dames die besluiten om met hun boekclubje '50 Shades of Grey' te lezen - ietwat later dan de rest van de wereld, maar soit. Het boek blijkt een enorme impact te hebben op hun leven. Toegegeven, niet het meest begeesterde plot, maar met namen als Jane Fonda en Diane Keaton mag je je wel aan een amusante film verwachten.

Book Club, vanaf 27 juni in de bioscoop.