Wie dacht dat ‘Everything is Awesome’ al een oorwurm was, is eraan voor de moeite met het liedje van de tweede Legofilm: “Sorry ouders” ADN

22 januari 2019

13u20

Bron: USA Today 1 Film “Everything is Awesome, everything is cool when you’re part of a team…” Al wie ‘The Lego Movie’ al eens gezien heeft, zit nu voor de rest van de dag met het liedje in zijn hoofd. Hoewel. Het nieuwe nummer van ‘The Lego Movie 2’ is mogelijk nóg erger qua oorwurmgehalte.

En dat is heel bewust gedaan, zo blijkt. Het liedje heet zelfs simpelweg ‘Catchy Song’, met als heerlijk irritante herhalende tekst: “This song’s gonna get stuck inside your head”.

Schrijver en komiek Jon Lajoie legt aan USA Today uit dat het bekende ‘Awesome’-nummer van de eerste film uit 2014 “dé lat heeft gelegd qua irritant aanstekelijk”. “Er was eigenlijk geen manier om daarover te gaan. Dus wat doe je dan? Het ‘vervelende’ optrekken naar niveau 11.” Hij verontschuldigt zich nu al bij de vele ouders wiens koters achteraan in de auto zullen smeken om het liedje nog eens te mogen horen. “Sorry, ouders. En dat zeg ik totaal niet met een duivelse grijns op mijn gezicht.”

Ook regisseur Mike Mitchell excuseert zich bij voorbaat. “Het boort zich een weg in je hoofd, het is echt meedogenloos”, zegt hij. “Ik heb het gevoel dat ik het zelf chirurgisch uit mijn brein zal moeten laten verwijderen. De kinderen gaan het geweldig vinden, de ouders gaan boos op me zijn. Maar ja, wat doe je eraan?”

‘The Lego Movie 2: The Second Part’ wordt in februari in de bioscoop verwacht.

