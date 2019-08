Wickie de Viking krijgt make-over in eerste langspeelfilm Redactie

23 augustus 2019

Na het succes van de animatiereeks werkt Studio 100 nu aan een eerste langspeelfilm over Wickie de Viking. Voor 'Wickie en het magische zwaard' kreeg de populaire viking een nieuwe look aangemeten.

Met zijn wilde haren oogt Wickie nu wat ouder, al verzekert Studio 100 alle fans dat hij nog steeds even dapper en pienter is gebleven. In de film verandert Wickies moeder Ylva door een magisch zwaard in een gouden standbeeld. De slimme vikingjongen wil de betovering koste wat het kost verbreken en zo aan zijn vader bewijzen dat hij klaar is voor het echte avontuur.

De film komt uit op 19 februari 2020.