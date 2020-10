Whoopi Goldberg bevestigt dat ‘Sister Act 3' er komt SDE

07 oktober 2020

21u03

Bron: ANP 4 Film Whoopi Goldberg (64) gaat nog een keer in de huid kruipen van de zingende non Deloris. De actrice bevestigt dat er gewerkt wordt aan een derde ‘Sister Act’-film.

"Lange tijd zeiden ze dat niemand die film wilde zien", vertelt Whoopi Goldberg in een interview met ‘The Late Late Show’. “Heel recent bleek dat dat misschien niet waar is. Mensen willen de film mogelijk wel zien. Dus we werken hard aan een manier om de groep bij elkaar te krijgen en terug te komen.”

De actrice, die ook in de eerste delen uit 1992 en 1993 de hoofdrol speelde, kijkt al uit naar ‘Sister Act 3'. “Het is leuk en het voelt goed aan. En weet je, niemand is gek. Het draait om slechte zang, mooie zang, oké zang en nonnen. Wat is er nou beter dan dat?”