Wetenschappers nemen rampenfilms onder de loep: hoe realistisch zijn ze nu echt?

06 september 2019

14u00 1 Film Ze zijn een genre op zich geworden: de rampenfilms die ons moeten doen sidderen en beven van schrik bij het aanschouwen van brute natuurkracht. Maar hoe realistisch zijn al die scenario’s? Vanity Fair vroeg het aan drie natuurwetenschappers.

In het team van experten zien we Morgan Page, die aardbevingen analyseert, Michael Angove, tsunami-expert en meteoroloog, en Peter Gleick, klimaat- en waterexpert. “We bevinden ons op een punt waarop grote natuurrampen steeds plausibeler worden”, klinkt het. “Dat heeft te maken met de gewoonten van onze maatschappij. Filmmakers kunnen dus inspiratie putten uit dingen die ze in het echte leven al gezien hebben.”

Maar dat betekent nog niet dat alles wat uiteindelijk op het grote scherm komt ook klopt. “Het moet natuurlijk interessant blijven, dus meestal doen ze er nog een schepje bovenop. Maar als je genoeg rampenfilms bekijkt, ga je op den duur denken dat zulke scenario’s ook echt kunnen voorvallen.” Sommige ervan wel, sommige ervan niet. Page, Angove en Gleick helderen even op hoe het zit.

‘San Andreas’

Een avontuurlijke rampenprent waarin Dwayne ‘The Rock’ Johnson probeert te ontsnappen aan een onheilspellende vloedgolf in San Francisco. “Wanneer The Rock de aarde voelt trillen en het water ziet terugtrekken, vermoedt hij dat er een tsunami aankomt. En dat klopt op zich wel. Maar dan gaat het fout: een gigantische vloedgolf heeft zich gevormd in het midden van de oceaan. Zoiets hebben we op aarde nog nooit gezien, en er zou veel meer voor nodig zijn dan een kleine beving.” (zie kopfoto)

‘2012'

Weet je nog toen haast iedereen dacht dat de wereld zou vergaan in 2012? Er is zelfs een film over gemaakt. Maar die is - gelukkig maar - niet realistisch uitgewerkt. “Toen ik het begin van deze scène zag was ik heel blij”, aldus Page. “Want onder de tafel kruipen tijdens een aardbeving is inderdaad het juiste om te doen. Je schuilt onder een solide meubel en wacht dan af. Maar dan ontvlucht de familie het huis plots, en zakt de hele boel in elkaar. Vreemd, want een huis met houten stelsel, zoals in de film, is de veiligste plaats om tijdens een aardbeving te zijn. Natuurlijk werd de schaal van zo’n beving in deze film erg overdreven. Je ziet hele stukken grond naar beneden vallen. Daarna kunnen ze aan de aardbeving ontsnappen in hun auto. Onzin, want in realiteit zou de natuur véél sneller zijn dan die wagen.”

‘The Day After Tomorrow’

Eén van de bekendste rampenfilms, en blijkbaar ook één van de meer realistische. “We zien aan het begin van de films dat wetenschappers op Antarctica te maken krijgen met een scheur in het ijs”, vertelt Gleick. “En dat kan. We zien in de poolgebieden regelmatig gigantische stukken ijs naar beneden vallen, en zo scheuren de schotsen ook los van elkaar. Het tempo waarin dat gebeurt in de film ligt iets te hoog, maar het zou in principe wel kunnen gebeuren.”

‘Twister’

“Eén van de meest opvallende scènes in ‘Twister’ is die waarin er een koe voorbij vliegt”, gaat Page verder. ‘Twister’ vertelt het verhaal van een team onderzoekers dat een tornado op de hielen zit. “Het is inderdaad zo dat er grote voorwerpen opgepikt kunnen worden door een tornado. Ja, ook grote dieren zoals koeien en paarden. Het enige probleem dat ik heb met deze scène is dat ze de koe eerst naar rechts zien vliegen, en meteen daarna naar links. Dat kan niet. Een tornado kan niet zomaar opeens van richting veranderen.”

‘Pompei’

Een stad die je in elk geschiedenisboek kan terugvinden, en dus ook in de bioscoop. Maar ondanks al wat er geschreven is over de tragische vulkaanuitbarsting, klopt de film niet helemaal. “We zien vulkanische stenen in de film”, aldus Page. “Dat zijn stukken lava die in de lucht gespoten worden, dan meteen hard worden door het temperatuurverschil, en als grote rotsen op de onderliggende stad belanden. Begrijp me niet verkeerd, dat kán in werkelijkheid wel degelijk. Maar in Pompei geloven we niet dat dat het geval was. De stad is daar namelijk véél te goed voor bewaard gebleven. Er was amper iets vernield. Het lijkt daar nog steeds alsof alles bevroren is in de tijd. Geen vulkanische rotsen mee gemoeid, dus. Het is wel zo dat de stad in enkele minuten tijd werd vernietigd. De bevolking stierf na luttele seconden al door de hitte-shock.”

‘Noah’

Het klassieke bijbelverhaal over de zondvloed is waarschijnlijk deels gebaseerd op waarheid, want zware regenval en overstromingen zijn iets van alle tijden, aldus Gleick. “Maar er is niet genoeg water op het oppervlak van de aarde om de volledige oppervlakte van onze planeet te bedekken”, verduidelijkt hij. “Dan moet er écht al een goddelijke kracht mee gemoeid zijn.”

‘Insterstellar’

Eén van de weinige films die het bij het rechte eind heeft volgens de wetenschappers, is ‘Interstellar’, tot op een bepaald punt, toch. “Het is inderdaad zo dat we de landbouwgrond van onze planeet moeten beschermen”, zegt Gleick. “Als we daar een fout in begaan, en onze planeet heeft niet genoeg landbouwgrond meer over, dan kunnen we het schudden. De Aarde is de enige bewoonbare planeet die we kennen, we moeten er dus voor zorgen dat dat zo blijft. Matthew McConaughey krijgt in ‘Interstellar’ te horen dat zijn job als ingenieur geen waarde mee heeft: ‘de wereld heeft geen tekort aan tv-schermen, maar aan éten’, klinkt het. Matthew kan in deze film zowaar naar een andere planeet reizen, maar in realiteit kunnen we dat natuurlijk niet, he. Als dat scenario bij ons voorvalt, is dat een échte ramp.”