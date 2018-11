Westernreeks Deadwood krijgt (eindelijk) filmvervolg kv

06 november 2018

19u46

Bron: Deadline, Entertainment Weekly 2 Film Eindelijk is het zo ver: HBO Films kondigde gisteren aan dat het van start is gegaan met de opnames van de Deadwood-film, twaalf jaar na de uitzending van de laatste aflevering van de veelvoudig bekroonde reeks over een wetteloos goudzoekersdorp in South Dakota.

Het goede nieuws is dat de meerderheid van acteurs uit de originele serie terugkeert in de film. Ian McShane vertolkt opnieuw de bikkelharde, non-stop vloekende bordeeluitbater Al Swearengen, Timothy Olyphant keert terug als de stoïcijnse sheriff Seth Bullock, net als zijn rechterhand Sol Star (vertolkt door John Hawkes). Paula Malcomson kruipt opnieuw in de diep-gedecolleteerde kleren van prostituee Trixie en scheldende dronkelap ‘Calamity’ Jane Canary is opnieuw van de partij, vertolkt door de schitterende Robin Weigert. Daarnaast zien we ook de sullige hoteluitbater E.B. Farnum weer (vertolkt door William Sanderson), de eigenzinnige Doc Cochran (Brad Dourif) en Charlie Utter (Dayton Callie) terug. Kim Dickens keert terug als hoerenmadam Joanie Stubbs. Ook Seth Bullocks ‘love-interest’ Alma Ellsworth, gespeeld door Molly Parker, en zijn vrouw Martha Bullock (Anna Gunn) zullen te zien zijn in de nieuwe film.

De reeks verwelkomt ook een nieuwe acteur: de zeventienjarige Jade Pettyjohn zal de rol van Caroline spelen.

Plot

Volgens HBO worden de personages in de film herenigd naar aanleiding van de formele herkenning van South Dakota als de 40ste staat van de VS. Verder is HBO bijzonder karig met informatie en deelt het enkel mee dat Gerald McRaney opnieuw in de huid van slechterik van dienst George Hearst kruipt.

George Hearst maakte zijn intrede in het goudzoekersdorp in het tweede seizoen. De steenrijke zakenman begon prompt goudconcessies op te kopen. Aan het einde van het derde seizoen werd Hearst uit het dorp verdreven, maar hij had nog steeds de grootste goudconcessie van Deadwood in handen.

Tijdsprong

De film maakt een tijdsprong en de nieuwe gebeurtenissen zullen zich afspelen omstreeks 1889, ongeveer tien jaar later dan waar de reeks eindigde. Aangezien de serie losjes gebaseerd is op waargebeurde feiten, zal de periode 1879 - 1889 vermoedelijk ook inspiratie aanleveren voor de film. In 1879 werd het echte Deadwood verwoest door een zware brand. Het dorp herrees uit de as, maar leek in niets nog op het oude Wild West-stadje. Zo kreeg het in 1883 elektrische straatverlichting en in 1888 kwam er een treinverbinding die het dorp verbond met de rest van het land. In die periode werd Hearst ook verkozen tot senator voor de staat Californië. Hij zal dus zowel de financiële als politieke macht hebben om de burgers van het dorp de duvel aan te doen.

Het scenario van de film werd geschreven door bedenker van de reeks David Milch. De regie is in handen van Game of Thrones-regisseur Daniel Minahan.