Wereldwijde filmindustrie draait 9 miljard euro verlies MVO

03 april 2020

16u13

Bron: ANP 2 Film De wereldwijde filmindustrie loopt dit jaar meer dan 9 miljard euro mis, omdat bioscopen vanwege het coronavirus gesloten blijven. Dat meldt Screen Daily. In de eerste drie maanden van dit jaar kreeg de filmindustrie te maken met een verlies van 4,3 miljard euro.

Zo moest China, een van de grootste filmmarkten van de wereld, in januari al 70.000 bioscopen dichtgooien om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de afgelopen weken volgden andere landen dat voorbeeld. Zo gingen Britse en Amerikaanse bioscopen dicht in maart. Dat terwijl er aan het begin van het jaar nogal wat kassuccessen waren, zoals ‘Bad Boys For Life’ en ‘Sonic The Hedgehog’.

De filmindustrie lijdt ook aardig wat verlies door uitgestelde projecten. Zo werd de nieuwe James Bond-film ‘No Time To Die’ al uitgesteld naar het najaar. Ook de nieuwe ‘Wonder Woman’-film en ‘Top Gun: Maverick’ werden uitgesteld.