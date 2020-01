Wereldklus voor Hans Zimmer: meestercomponist neemt muziek nieuwe Bond-film over Redactie

13 januari 2020

21u31

Bron: AD 0 Film De muziek van de nieuwe James Bondfilm ‘No Time To Die’ wordt gecomponeerd door de Duitse filmcomponist Hans Zimmer en niet meer door zijn collega Dan Romer. Dat meldt het toonaangevende muziektijdschrift Billboard maandag. De reden is niet bekend.

Zimmer is een van de bekendste componisten van Hollywood. Hij verzorgde onder meer de muziek voor filmhits als ‘Pirates of the Caribbean’, ‘Gladiator’, ‘The Dark Knight’, ‘Dunkirk’ en ‘The Lion King’. Voor die Disneyfilm ontving hij in 1995 een Oscar. ‘No Time To Die’ gaat al in april in première.

In de 25ste Bondfilm moet de Britse spion (Daniel Craig) de CIA helpen een ontvoerde wetenschapper te bevrijden. Grote rollen in de film zijn er onder anderen voor Oscarwinnaars Rami Malek en Christoph Waltz.

Tegenslagen

De film kampte al met talloze tegenslagen. Zo werd vlak voor de start van de opnames oorspronkelijk regisseur Danny Boyle ontslagen, zodat de draaiperiode een half jaar moest worden uitgesteld. Op de set vond een aantal ongelukjes plaats. Hoofdrolspeler Daniel Craig raakte gewond bij een achtervolgingsscène en moest geopereerd worden aan zijn enkel.