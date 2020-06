Wereldberoemde kat van ‘A Street Cat Named Bob’ overleden Redactie

17 juni 2020

14u11

Bron: AD 3 Film Straatkat Bob, bekend van de bestseller ‘A Street Cat Named Bob’ en de gelijknamige film, is afgelopen maandag overleden. Het waargebeurde verhaal gaat over Bob die bij de drugsverslaafde straatmuzikant James Bowen blijft hangen. Het optredende duo wordt beroemd in Londen en al gauw wordt een boek over hun leven in meer dan veertig talen uitgegeven.

Naar schatting is de kater 14 jaar oud geworden. Bowen heeft altijd laten weten zijn leven aan de kat te danken te hebben. “Bob redde mijn leven. Hij gaf mij meer dan alleen vriendschap. Met Bob aan mijn zijde had ik een doel in het leven. Het succes dat we samen bereikten met onze boeken en films, was wonderbaarlijk.”



James Bowen was 19 toen hij na een moeilijke jeugd in Australië op straat belandde in Londen, verslaafd aan heroïne. Op een dag ontmoet hij een gewonde zwerfkat. Met zijn laatste geld koopt hij antibiotica om de rode kater te verzorgen. Die kat, Bob, wordt de reden waarom Bowen elke dag weer opstaat om te overleven op straat.

Sindsdien zijn de twee onafscheidelijk. Bob vergezelt Bowen bij zijn straatoptredens en wanneer Bowen de daklozenkrant The Big Issue verkoopt. Het geld van passanten stroomt binnen wanneer de gitarist met Bob op z'n schouder liedjes speelt. Ook Engelse media krijgen er lucht van.

Uitgever wil boek

Voor Bowen het weet, tekent hij bij een uitgever om z'n levensverhaal op papier uit te brengen. Het boek ‘A Street Cat Named Bob’ wordt in meer dan veertig talen uitgegeven. Volgens uitgever Hodder & Stoughton is de verkoop van het boek en alle vervolgen goed voor zeker acht miljoen exemplaren.

James Bowens wereld staat op zijn kop: hij gaat plots door het leven als miljonair. Een film over zijn leven wordt wereldwijd uitgerold. Bob ontmoet tijdens de feestelijke première zelfs Catherine, de hertogin van Cambridge. In Nederland schuift hij aan bij de talkshowtafel van ‘RTL Late Night’.

Nog een film

Straatkat Bob was in de film te zien als zichzelf en zal dat ook nog te zien zijn in de vervolgfilm: ‘A Gift from Bob’, die komend jaar wordt verwacht.

De uitgever laat in een reactie weten dat Bob een ongelofelijk leven leidde. “Het ontmoeten van fans bij signeersessies, spelen in twee bioscoopfilms en de wereld rondreizen voor promotie. Bob was een buitengewone kat, die enorm zal worden gemist.”

Volgens Bowen heeft Bob duizenden mensen ontmoet en miljoenen levens geraakt. “Het voelt alsof er een licht in m'n leven gedoofd is. Ik zal hem nooit vergeten.”

Hodder & Stoughton and James Bowen are saddened to announce the death of Bob the cat on 15th June at the age of at least 14 years.https://t.co/jsTVqBPUq1 pic.twitter.com/cdCGInbAyW Hodder & Stoughton(@ HodderBooks) link