Welke films worden een kassucces? Dat maakt de computer voortaan uit Tom Tates

27 februari 2019

09u22

Bron: AD 0 Film Wie bepaalt welke speelfilms er in Hollywood worden gemaakt? Het Britse bedrijf Epagogix, opgericht door risicomanager Nick Meaney, kan onder meer via algoritmes vaststellen welke films wel of niet succesvol worden. “Er wordt nu echt naar ons geluisterd.”

Tijdens een directiebijeenkomst van een gerenommeerde filmmaatschappij werd computer­expert en risicomanager Nick Meaney enkele jaren geleden aan de aanwezigen voorgesteld als ‘de man die ons bedrijf 90 miljoen dollar aan verlies heeft bespaard.’ Reden voor het compliment was het advies dat Meaney en zijn collega’s enkele maanden eerder hadden gegeven. Zij voorspelden op basis van hun computerprogramma dat het prehistorische epos over een stam die in een wereld vol dino’s probeert te overleven, zijn budget van 180 miljoen dollar nooit zou terugverdienen in de bioscoop. De betrokken filmmaatschappij zag vervolgens af van het project. Een concurrent ging ermee aan de haal en verloor bijna de helft van de investering.

