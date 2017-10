Weinstein smeekte collega's per mail om hulp TK

06u59

Bron: ANP 0 Photo News Film Harvey Weinstein vroeg aan topproducenten in Hollywood in een e-mail om hem te hulp te schieten. De verzonden smeekbede lekte gisteren uit naar Amerikaanse media. Weinstein belooft in de mail in therapie te gaan en vraagt om een tweede kans. De Hollywoodproducent wordt beschuldigd van jarenlange seksuele intimidatie van medewerksters en actrices.

"Geef me de tijd om in therapie te gaan", smeekt Weinstein in de uitgelekte mail. "Laat me niet ontslagen worden. Het enige wat ik nodig heb, is dat de filmindustrie achter me staat", vervolgt de e-mail die kort voor het ontslag van de producent werd verzonden aan diverse Hollywoodproducenten en directeuren van filmmaatschappijen. "Ik vraag je wanhopig om hulp, als ze me ontslaan, zal mijn bedrijf kapot gaan", aldus de geplaagde producent.



Volgens The Hollywood Reporter hebben meerdere topspelers in Hollywood, onder wie de voormalige directeur van Disney Jeffrey Katzenberg, negatief gereageerd op het verzoek van Weinstein. Anderen negeerden de smeekbede gewoon.

Lees ook Naam Harvey Weinstein verdwijnt van credits

Eerste afhaker

Harvey Weinstein is een van de oprichters van productiehuis The Weinstein Company. Het bedrijf maakte zondag bekend dat ze hun ceo met onmiddellijke ingang ontslaan. Dit gebeurde niet lang nadat de krant The New York Times bekendmaakte dat Harvey Weinstein jarenlang vrouwen ongewenst en seksueel intimideerde. In Hollywood is met afkeuring gereageerd op het schandaal.



Volgens Deadline speelt het schandaal het productiehuis nu al parten. Apple zou maandag aan The Weinstein Company hebben laten weten dat ze afzien van het maken van een achtdelige serie over het leven van Elvis Presley. De show verkeerde in de ontwikkelingsfase, maar Apple zou gezien het schandaal afstand willen nemen van het bedrijf.