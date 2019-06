We leren heel wat bij over héél wat mensen: 2019 slaat ons om de oren met biografische films MVO

13 maart 2019

13u25 0 Film ‘Bohemian Rhapsody’, waarvoor hoofdrolspeler Rami Malek een Oscar won, en ‘First Man’ waren slechts het begin. De biografische film is aan een opmars bezig. Dit zijn alle biopics die binnenkort in onze zalen verschijnen.

‘Stan & Ollie’ - vanaf deze week

Vanaf deze week kan je ‘Stan & Ollie’, de nieuwste film over Laurel en Hardy, in de volksmond bekend als ‘den dikke en den dunne’ bekijken in de bioscoop. De prent toont niet alleen de mooie aspecten van hun carrière, maar ook het bedrog en de vetes. Ze zien we dat het er achter de schermen heel wat minder grappig aan toe ging...

‘On the Basis of Sex’ - maart 2019

Deze biografie over het leven van de Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg is momenteel in onze zalen te zien, met Felicity Jones in de hoofdrol. Ginsburg is in de VS uitgegroeid tot een icoon voor haar strijd tegen genderdiscriminatie. De Hollywood-film ‘On the basis of sex’, die haar levensverhaal schetst, heeft haar populariteit nog verder de hoogte ingestuwd. Bij de 85-jarige opperrechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof werden net voor de kerstvakantie trouwens kwaadaardige gezwellen uit haar longen verwijderd. In het verleden overwon ze al twee keer kanker. Progressief Amerika wenst haar het eeuwige leven toe omdat haar stem in het Hooggerechtshof voor de progressieven onmisbaar is geworden.

‘Rocketman’ - mei 2019

‘Rocketman’ werpt een glimp op het leven van de legendarische zanger Elton John. De film onder regie van Dexter Fletcher volgt de fantastische transformatie van het verlegen pianowonder Reginald Dwight naar de internationale superster Elton John. Het verhaal vertelt hoe een kleine jongen één van de meest iconische figuren in de popcultuur werd. In de hoofdrollen zien we Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden en Bryce Dallas Howard. “Taron zingt écht in de film”, aldus Fletcher. “En hij is héél overtuigend.”

‘Tolkien’ - mei 2019

Nicholas Hoult speelt een jonge versie van de beroemde ‘Lord Of The Rings’-schrijver in de nieuwe biografische film ‘Tolkien’. De film verhaalt over de jeugd van de auteur, zijn tijd als soldaat in het leger en zijn romance met Edith, de liefde van zijn leven (vertolkt door Lily Collins). Hoewel er veel referenties naar de ‘Lord Of The Rings’-franchise in de trailer zitten, wordt het duidelijk dat veel elementen van het verhaal op een slimme manier refereren naar het leven van J.R.R. Tolkien zelf. De film zal zich dus niet afspelen in de magische wereld van ‘Middle-earth’, maar in zijn eigen realiteit.

‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’ - najaar 2019 op Netflix

Tijdens het Sundance Film Festival heeft streamingdienst Netflix de rechten op ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’ gekocht, dat is de biografische film over Ted Bundy met Zac Efron in de hoofdrol. Joe Berlinger, die de prent regisseerde, stond ook mee aan de wieg van ‘Conversations With A Killer: The Ted Bundy Tapes’. Dat is momenteel één van de best bekeken documentaires op Netflix. ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’ kreeg al veel kritiek omdat de trailer Bundy zou idealiseren of ophemelen. De trailer wordt beschreven als “eerder die van een actiefilm dan van een biografie over een moordenaar.” De film zou vanaf de herfst van 2019 op Netflix te bekijken zijn, maar een exacte releasedatum is nog niet bekend.

‘A Beautiful Day in the Neighborhood’ - november 2019

Tom Hanks kruipt in de huid van Fred Rogers, beter bekend als Mr. Rogers, een geliefde Amerikaanse kinderheld die het leerrijke programma ‘Mr. Rogers’ Neighborhood’ presenteerde. Veel info is er over deze film nog niet bekend, en de Belgische release zou verlaat kunnen worden tot na november.

‘Fonzo’ - 2019, datum nader te bepalen

‘Venom’-acteur Tom Hardy (41) kruipt binnenkort in de huid van topcrimineel Al Capone in de film ‘Fonzo’. Hardy’s gezicht werd verouderd om op de beruchte Amerikaanse maffiabaas te lijken. Met een terugwijkende haarlijn en een zijden pyjama onder een zwart-wit-gestreepte jas heeft hij de look van de man alvast te pakken. In enkele foto’s op Instagram is hij te zien naast zijn co-acteurs Jack Lowden en Neal Brennan. De film zal zich focussen op de laatste jaren in het leven van Capone, die vanaf zijn 47ste aan dementie leed. Het verhaal speelt zich af tijdens de tien jaar die de crimineel in de gevangenis doorbracht, en toont op welke verschillende manieren de ziekte een tol eiste. Wanneer ‘Fonzo’ in de Belgische zalen te zien zal zijn, is nog niet bekend.

Aankondigingen

In 2019 krijgen we niet alleen ontelbare biopics in onze zalen, maar we krijgen ook constant nieuwe meldingen van komende biografische films. En daar zitten er ook een paar opvallende tussen. Titels en releasedata zijn nog niet bekend.

Hulk Hogan

Er ligt een nieuwe rol op tafel voor Chris - ‘Thor’ - Hemsworth (35) en ook daarin mag hij pronken met zijn spieren. Hemsworth zal namelijk de Amerikaanse worstelaar Hulk Hogan gaan vertolken. Hulk Hogan is met zijn zonnebankbruine huid, witte snor en bandana op het hoofd een herkenbaar figuur. Hij begon zijn carrière in de jaren ‘80 als worstelaar, maar maakte evenzeer naam met zijn activiteiten buiten de ring. Zo had hij zijn eigen realityserie, en bracht de website Gawker een sekstape uit waarin de worstelaar te zien was met de vrouw van een van zijn vrienden. De daaropvolgende rechtszaak zorgde ervoor dat Gawker failliet ging. In 2015 werd Hogan ontslagen als ambassadeur van de WWE vanwege enkele racistische uitlatingen. De film zal zich evenwel focussen op de begindagen van zijn carrière. Het wordt omschreven als een verhaal over de oorsprong van ‘de Hulkster en Hulkamania’. De film wordt waarschijnlijk op Netflix uitgebracht.

Céline Dion

De Franse filmstudio Gaumont begint in maart aan een film over de Canadese zangeres Céline Dion. Nog maar 50 is ze, en toch wordt er al een film over het leven van zangeres Céline Dion gemaakt. Volgens Cecile Gaget van de Franse filmstudio Gaumont zal de biopic in de lijn liggen van kleppers als ‘Bohemian Rhapsody’ over Freddie Mercury. De film zal geregisseerd worden door Valerie Lemercier, die ook de hoofdrol zal vertolken. Ze vertelde dat ze geraakt was door Dion’s verdriet na de dood van haar echtgenoot, René Angélil. Vervolgens begon ze zich te verdiepen in het leven van de zangeres, Angélil en Dion’s moeder, Thérèse. “Ik ontdekte de kracht van hun liefdesverhaal en hun geweldige humor”, vertelde Lemercier. “Ik begreep beter hoe de alchemie van drie individuele ambities ervoor zorgden dat een ongewenst, klein meisje de grootste ster van de planeet werd.”

De biopic, die ‘The Power of Love’ zal heten, werd goedgekeurd door Dion zelf en haar platenmaatschappij. Ze gaven ook toestemming om enkele hits van de zangeres in de film te gebruiken, waaronder ‘All By Myself’, ‘My Heart Will Go On’, en ‘I’m Alive’. De opnames beginnen in maart, en er wordt gefilmd in Frankrijk, Spanje, Canada en Las Vegas. Verwacht wordt dat de film in 2020 in de zalen te zien is.

Leonardo Da Vinci

Al twee maanden voordat de biografie over Leonardo da Vinci van de hand van Walter Isaacson verscheen, werden de filmrechten verkocht aan Paramount. Die studio wil Leonardo’s leven verfilmen met in de hoofdrol Leonardo DiCaprio. Allerminst toeval, want de gelauwerde acteur werd naar Da Vinci vernoemd. DiCaprio’s moeder voelde haar ongeboren baby voor het eerst schoppen toen ze in een museum in Firenze een schilderij van Da Vinci bewonderde. Meteen stond vast dat haar zoontje Leonardo zou heten...