We feel the need for speed: Tom Cruise onthult eerste trailer van ‘Top Gun: Maverick’ MVO

19 juli 2019

07u10 134 Film Tom Cruise had een grote verrassing voor de bezoekers van Comic-Con International in San Diego. Op die beurs worden vaak filmnieuwtjes onthuld, en Cruise had er wel een héle grote: de eerste trailer van het vervolg op ‘Top Gun’.

De film zal ‘Top Gun: Maverick’ gaan heten. Hij deelde de trailer ook via Twitter, waar hij schreef: “Maverick is terug.” De aanwezigheid van Cruise was niet gepland op Comic-Con, en dat maakte de verrassing alleen maar groter. “Ik vond het mijn verantwoordelijkheid tegenover jullie”, zegt hij aan de dolenthousiaste toeschouwers. De eerste film dateert alweer van 1986. In deze vervolgprent probeert Maverick, het personage van Cruise, zijn job als piloot te behouden ten tijde van nieuwe technologie die hem kan vervangen.

‘Top Gun: Maverick’ zou aanvankelijk dit jaar al in de zalen terechtkomen, maar is nu uitgesteld naar 2020.

Maverick is back. #TopGun pic.twitter.com/8ZDeE5h6fs Tom Cruise(@ TomCruise) link