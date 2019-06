Wauw: Beyoncé zingt ‘Can You Feel The Love Tonight’ in nieuwste ‘The Lion King’-trailer MVO

20 juni 2019

Film Volgende maand speelt de live action-versie van 'The Lion King' in de Belgische zalen, en het belooft een mooi spektakel te worden: in de nieuwste trailer voor de prent horen we Beyoncé voor het eerst de Disney-klassieker 'Can You Feel The Love Tonight' zingen.

Beyoncé, in de rol van Nala, en haar tegenspeler, Donald Glover, die Simba vertolkt, zingen samen de nieuwe versie van het nummer in. Zo te horen zal dat goed gaan klinken, als we op het eerste voorsmaakje uit de trailer mogen afgaan.

‘The Lion King’ is vanaf 17 juli te zien in de Belgische zalen.