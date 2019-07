Wat we al weten over ‘Black Widow’: de cast, de schurk, de eerste beelden én de plaats in de Marvel-tijdlijn MVO

23 juli 2019

Tijdens San Diego Comic Con international maakte Marvel Studio's haar toekomstplannen bekend. Daaronder valt ook een veelbelovende film over 'Black Widow', een concept waar vele fans al lang op zitten te wachten. Dit is wat we er al over weten.

Naar goede gewoonte keert Scarlett Johansson terug voor haar rol van Natasha Romanoff, ofwel Black Widow. Tot grote verrassing van het kijkpubliek, dat zich aan een prequel verwacht had die dieper inging op de jeugd van de superheldin, zit haar nieuwe film midden in de tijdlijn van het Marvel Cinematic Universe. De eerste videobeelden die werden vertoond tijdens Comic Con, laten uitschijnen dat ‘Black Widow’ zich zal afspelen tussen ‘Captain America: Civil War’ en ‘Avengers: Endgame.’ Zo situeert de prent zich helemaal aan het einde van de tijdlijn, in plaats van aan het begin.

Naast Scarlett zien we ook Florence Pugh, David Harbour, O. T. Fagbenle, Ray Winstone en (een opvallende naam) Oscar-winnares Rachel Weisz aan het werk.

Eerste beeld

We krijgen ook de eerste beelden van de schurk van dienst te zien. Het gaat om de Taskmaster, een gezicht dat Black Widow nog kent uit haar verleden. Het gaat om een tekening van Marvel-kunstenaar Andy Park, waarin het kostuum van de schurk getoond wordt. Wie de rol van Taskmaster gaat spelen, is nog niet bekend.

Het verhaal van de film speelt zich af in de periode tussen de ‘Civil War’-film en ‘Avengers: Endgame’, de laatste film in de reeks. Die reis brengt haar terug naar plaatsen uit haar verleden, waar ze zowel goede als slechte herinneringen bovenhaalt.

‘Black Widow’ is één van de eerste projecten uit Marvel’s fase 4, en wordt op 1 mei 2020 al in de zalen verwacht.