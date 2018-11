Wat na ‘The Avengers’? Nieuwe Marvel-helden zullen ‘The Eternals’ gaan heten MVO

19 november 2018

11u13 0 Film Het tijdperk van ‘The Avengers’ loopt op zijn einde. De vierde en voorlopig nog titelloze ‘Avengers’-film zal ook de laatste zijn in hun verhaallijn. Dat betekent uiteraard niet dat Marvel zal stoppen met het maken van hun talrijke blockbusters. In tegendeel, er is een hele nieuwe heldengroep onderweg.

Geen zorgen, de kans is erg groot dat we bepaalde Avengers nog zullen terugzien in nieuwe Marvel-films. Toch is het algemeen bekend dat sommige acteurs hun rollen zullen opbergen. Zo liet Chris Evans al weten dat hij in ‘Avengers 4' voor het laatst teamleider Captain America zal spelen.

Naast geruchten over een geheel nieuw Avengers-team, met Captain Marvel - hun eerste grote vrouwelijke superheld met haar eigen film - als aanvoerder, zou er ook een nieuw team in de maak zijn.

The Eternals

De nieuwe heldengroep zou ‘The Eternals’ gaan heten, met schrijvers Matthew and Ryan Firpo als masterminds die Marvel een nieuwe richting zullen uitsturen.

‘The Eternals’ zijn gebaseerd op de verhalen van Jack Kirby uit 1976. Kirby was één van de meest invloedrijke Amerikaanse striptekenaars en werkte zowel voor Marvel als DC Comics.

De buitenaardse helden werden in het leven geroepen door de zogenaamde Celestials, die ook de Infinity Stones creëerden. Die stenen waren dé spil van het bijna afgelopen Avengers-verhaal. In ‘Avengers: Infinity War' zagen we hoe slechterik Thanos de kracht van die stenen gebruikt om de halve wereldbevolking uit te roeien.

Broertje

Leuk weetje: het broertje van diezelfde Thanos zal deel gaan uitmaken van het heldenteam. Hij heet Starfox en heeft gelukkig een meer welwillende agenda dan zijn grote broer. Naast Starfox zijn er nog enkele andere nieuwe personages, genaamd Ikaris, Sersi, Gilgamesh, Elysius, Makkari, Thena en Zuras. Een hele mondvol, dus.

Het verhaal zal zich maar liefst een miljoen jaar geleden afspelen. We zullen er op die manier achterkomen wat er in het Marvel Cinematic Universe gebeurde nog voor alle Avengers geboren werden - ja hoor, zelfs nog voor de eeuwenoude Thor.

Nooit van gehoord

Vele Marvel-fans vallen uit de lucht na het lekken van deze informatie. The Eternals waren namelijk niet dé meest bekende franchise van de studio.

“Ik kan nog niet veel zeggen over de films, maar ik vind die reacties eigenlijk perfect”, aldus Marvel-kopstuk Kevin Feige. “Vele fans zijn niet zo bekend met The Eternals, wat ons een mooie gelegenheid geeft om een nieuw verhaal te vertellen. De meeste kijkers kenden vroeger de Guardians Of The Galaxy amper. En geloof het of niet, er was ooit een tijd waarin bijna niemand de Avengers kende. We hopen dat deze nieuwe helden even geliefd worden.”

En inderdaad, men moet best wel even terugdenken om het pre-Avengers-tijdperk voor de geest te halen. “Geen zorgen, we hebben grootste plannen voor The Eternals. Het is onze job om geweldige verhalen te vinden - bekend of niet - en ze op een zo prachtig mogelijke manier naar het grote scherm te brengen.”

De eerste film in de reeks zal in de herfst van 2019 worden opgenomen in Londen.