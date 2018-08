Wat is jouw favoriet? Dit zijn de populairste spreuken uit Harry Potter volgens wereldwijde rondvraag Redactie

22 augustus 2018

22u06

Bron: AD 0 Film ‘Expelliarmus!’ Harry Potter gebruikt in de gelijknamige films - hoewel je anders zou verwachten na zoveel jaren op Zweinstein - niet veel andere spreuken dan deze betovering. Krachtig, maar er zijn nog zoveel meer bezweringen waaruit hij kan kiezen. Liefhebbers van de avonturen van de tovenaarsleerling, en dan voornamelijk de boeken, hebben zo hun favorieten. Harry Potter-lezers mochten daarom onlangs hun stem uitbrengen in een wereldwijd onderzoek van Bloomsbury .

De Britse uitgever van kinderboeken had een lijstje van spreuken opgesteld en het zal niemand verbazen dat Harry’s veel gebezigde ontwapeningsspreuk niet de grote winnaar is. Expelliarmus eindigt op plek 4, maar zweefspreuk Wingardium Leviosa spreekt op plaats 3 nog meer lezers tot de verbeelding.

Zwaaien met een stokje

Het feit dat Harry de spreuk al sinds de eerste klas kent, doet niets aan de betovering af. Met wat fantasie laat je al zwaaiend met een stokje zelf dingen door de lucht dansen. Accio gebruikt Harry in De Vuurbeker om zijn vergeten bezemsteel op te roepen en is goed voor plek 2.



De grote favoriet is echter Expecto Patronum, waarmee Harry zijn beschermdier oproept. Een positieve kracht, die hem beschermt tegen het kwaad zoals Dementors of de Sluier des Doods, beter bekend als de Stik-de-Moord.

Het lijstje van Bloomsbury herbergt echter nog wat andere toverpareltjes. Wat te denken van Riddikulus bijvoorbeeld? Met die spreuk geef je iets angstaanjagends een komisch uiterlijk, waarna het uiteindelijk ontploft. Of het uiterst handige Alohomora, een toverspreuk die afgesloten ramen en deuren opent. Het meest verrassende is dat het dodelijke Avada Kedavra niet hoger komt dan plaats 7.



Wij vragen ons af wat jullie lievelingsspreuken zijn. Stem in onze poll:

Poll Wat is jouw favoriete spreuk? Expecto Patronum

Accio

Wingardium Leviosa

Expelliarmus

Lumos

Alohomora

Avada Kedavra

Sectumsempra

Obliviate

Riddikulus Expecto Patronum 36%

Accio 4%

Wingardium Leviosa 23%

Expelliarmus 4%

Lumos 7%

Alohomora 4%

Avada Kedavra 9%

Sectumsempra 5%

Obliviate 5%

Riddikulus 3%