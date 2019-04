Wat is er gebeurd met de vergeten acteurs uit ‘The Lord of the Rings’? TDS

12 april 2019

12u17 2 Film De studenten van het Ōtaki College in Nieuw-Zeeland trokken deze week grote ogen, toen ze plots bezoek kregen van een aantal acteurs uit de immens populaire ‘Lord of the Rings’-trilogie. Zij kwamen er de studenten inspireren, door er uitgebreid te vertellen over het reilen en zeilen van de filmwereld. Het is intussen bijna 20 jaar geleden dat Frodo, Gimli, Aragorn, Legolas of Arwèn de kijkers ‘in de ban van de ring’ hielden. Maar wat is er nu eigenlijk gebeurd met die andere, vaak vergeten acteurs uit de films?

‘The Lord of the Rings’ is één van de meest succesvolle filmfranchises aller tijden en is ook vandaag de dag nog steeds razend populair. Bovendien wordt er binnenkort nieuw leven geblazen in de wereld van Midden-Aarde, want Amazon gaat minstens vijf seizoenen maken van een gloednieuwe ‘The Lord of the Rings’-serie. Kosten noch moeite worden gespaard, want na een biedingsoorlog van 250 miljoen dollar met Netflix pompt Amazon nu meer dan 1 miljard dollar in de nieuwe reeks.

Over het verhaal en de cast van die nieuwe reeks is nog niets bekend. Maar de kans dat de oude, vertrouwde acteurs opnieuw een rol mogen vertolken is klein. Voor verschillende acteurs betekende de door Peter Jackson verfilmde delen hun grote doorbraak. Maar heel wat acteurs verdwenen na hun passage ook weer naar de achtergrond. Dit zijn de ‘vergeten’ acteurs uit ‘The Lord Of The Rings’.

Jed Brophy (55) kroop in de huid van Ork Snaga

Jed Brophy is een Nieuw-Zeelands acteur en stuntman. Hij speelt ook bijna enkel in Nieuw-Zeelandse films. Zijn rol in ‘The Lord of the Rings’ werd de belangrijkste in zijn carrière. Brophy en zijn vrouw hebben twee zoons, Sadwyn en Riley. Leuk detail: zoon Sadwyn speelde de rol van Eldarion in ‘The Lord of the Rings: The Return of the King’.

Brad Dourif (69) kroop in de huid van Gríma Slangtong

Er leek een glansrijke carrière in het verschiet te liggen voor Dourif: voor zijn debuutrol in ‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest’ kreeg hij meteen een Oscarnominatie. Daarna reeg Dourif echter de teleurstellingen aan elkaar, en was hij enkel in geflopte horrorfilms te zien. Peter Jackson viste hem net op tijd op, maar ook nadien bleef de carrière van de acteur in het slop zitten. Hij kwam onder meer aan de bak door de stem van de duivelse pop Chucky in te spreken.

Stephen Ure kroop in de huid van Gorbag

Stephen Ure is een Australische acteur die speelde in ‘The Two Towers’ en ‘Return of the King’. De rollen van Grishnákh en Gorbag werden door hem gespeeld. Ook in ‘The Hobbit: An Unexpected Journey’ en ‘The Desolation of Smaug’ dook hij later nog op. Nadien bleef het succes uit.

Lawrence Makoare (51) kroop in de huid Uruk-hai leider Lurtz, Angmar én Gothmog

Ook acteur Lawrence Makoare is vooral bekend van zijn rollen in de filmtrilogie. Hij kreeg liefst drie verschillende rollen: in ‘The Fellowship of the Ring’ speelde hij de Uruk-hai leider Lurtz en in ‘The Return of the King’ nam hij de rol van Tovenaar-koning van Angmar en de Ork-leider Gothmog voor zijn rekening. Hij begon zijn carrière als stuntman, en speelde in 2002 nog de rol van Mr. Kil in de James Bond-film ‘Die Another Day’.

Sala Baker (42) kroop in de huid van Sauron

Sala Baker werd oorspronkelijk in dienst genomen als stuntman. Uiteindelijk werd hem gevraagd de rol van Sauron te spelen. Hij deed het zo goed dat hij ook meteen in de huid mocht kruipen van Orks, een Gondorian en een lid van de Rohirrim. Later was hij in tegenstelling tot veel van zijn collega’s wél nog vaak te zien op het witte doek: onder meer in ‘The Last Samurai’, ‘The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe’, twee ‘Pirates of the Caribbean’-films, ‘Sherlock Holmes’ en ‘Deadpool 2'.

Ian Holm (87) kreep in de huid van Bilbo

Ian Holm werd in 1931 geboren in een psychiatrische instelling. Daar was zijn vader aan de slag als psychiater. Toen hij zeven jaar oud was, zag hij een theatervoorstelling van ‘Les Misérables’, en dat inspireerde hem om later acteur te worden. Hij was in de loop der jaren in tal van films en voorstellingen te zien. In 1989 werd Holm benoemd tot Commandeur in de Orde van het Britse Rijk. In juni 1998 werd Ian Holm vanwege zijn verdiensten als acteur door Koningin Elizabeth geridderd en gaat hij sindsdien door het leven als Sir Ian Holm.

Bruce Hopkins (63) kroop in de huid van Gamling

Raymond Bruce Hopkins werd in 1955 geboren in Nieuw-Zeeland. Hij speelde Gamling in de filmtrilogie van Peter Jackson. De acteur wist later geen grote successen meer op zijn CV te zetten.

John Noble (70) kroop in de huid van Denethor

John Noble is een Australisch acteur en toneelregisseur. Hij won tijdens zijn acteercarrière drie prijzen, die hij allen te danken heeft aan zijn rol in ‘The Lord of the Rings: The Return of the King’. Hij gaf van 1997 tot 2000 les als hoofddocent van het vak drama op de Brent St. School of Arts in Sydney. De acteur duikt af en toe nog op in ziekenhuisserie ‘All Saints’.

Hugo Weaving (59) kroop in de huid van Elrond

Hugo Weaving werd geboren in Nigeria en spendeerde zijn jeugd in Zuid-Afrika en in het Verenigd Koninkrijk. Hij verhuisde in 1976 naar Sydney, waar hij aan het National Institute of Dramatic Arts studeerde. Zijn eerste grote rol was in de televisieserie ‘Bodyline’, in 1984. Zijn rol van Elrond in de ‘Lord Of The Rings’ werd zijn meest bekende, maar hij scoorde ook als Agent Smith in de filmtrilogie ‘The Matrix’ en als V in ‘V for Vendetta’. Weaving heeft intussen verschillende prijzen gekregen voor zijn acteerwerk. Hij woont samen met zijn partner Katrina Greenwood en zijn twee kinderen Holly en Harry.