Wat een volk! Duizenden fans begroeten De Buurtpolitie tijdens filmpremière in Antwerpen Peter De Smedt sam

04 februari 2018

16u04 0

Deze namiddag ging in Kinepolis Antwerpen De Tunnel, de tweede film van De Buurtpolitie, in première. Het is een spannende familiefilm waarin de politie boeven moet klissen die een tunnel graven om een bank te beroven. Koen, Tineke, Brigitte, Eric, Obi, Aziz, Femke, Floor, Tom, Robin en de rest van de bende kwamen in stijl toe en werden begroet door duizenden fans.

