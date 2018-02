Wat een cijfers: 'Patser' en 'De Buurtpolitie' lokken massa kijkers



12 februari 2018

Bron: KFD 0 Film Na het enorme succes van de eerste langspeelfilm De Buurtpolitie: De Grote Geldroof, is de tweede film ook schitterend van start gegaan. Na het openingsweekend staat de teller op ruim 30.000 bezoekers. En ook 'Patser' blijft op ramkoers.

Hiermee scoort de film bijna 20% meer dan de eerste film die in oktober 2016 werd uitgebracht en met ruim 158.000 bezoekers de tweede meest bezochte Vlaamse film was in datzelfde jaar. 'De Buurtpolitie: De Tunnel' staat dan ook in de meeste zalen in de top 5 van de Vlaamse bezoekersaantallen.

De vaste hoofdcast bestaat uit Willy Herremans, Eric Peeters, Manoe Frateur, Ilse la Monaca, Andy Peelman, Nicoline Hummel, Johan Kalifa Bals, Ianthe Tavernier, Henny Seroeyen en Dorien Reynaert. Nieuwkomers in de serie én de film zijn Souliman De Croock (Aziz) en Tim Ost (Tom). De vtm-serie zit inmiddels aan het negende seizoen.

Het scenario is opnieuw gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De film wordt geproduceerd door Zodiak Belgium uit Lint, in samenwerking met VTM, Telenet en De Persgroep. Kinepolis Film Distribution (KFD) brengt de film sinds 7 februari 2018 in de Vlaamse bioscoopzalen.

Patser blijft scoren

Na iets meer dan twee weken programmatie, heeft de derde film van Adil & Bilall de kaap van de 200.000 bezoekers gehaald – de teller staat tot en met gisteren op bijna 215.000 bezoekers. De film zorgt nog steeds voor overvolle zalen en gaat woensdag zijn vierde programmatieweek in met evenveel schermen als bij de start. Ook de positie van de film blijft schitterend: dit weekend moest Patser enkel Fifty Shades Freed voor laten gaan en staat bijgevolg op de tweede plaats van de Vlaamse bezoekersaantallen.

Net voor het regisseursduo richting Los Angeles vertrokken, kregen ze nog de Platina Filmprijs uit handen van Peter Craeymeersch, initiatiefnemer en organisator van FilmFestival Oostende. De Gouden, Platina en Diamanten Award (voor respectievelijk 100.000, 200.000 en 400.000 bezoekers) werd voor Vlaamse filmproducties in het leven geroepen door de vzw Les Films du Bord de Mer (Filmfestival Oostende) met de steun van het VAF/Filmfonds.

In Nederland, alwaar de film op 1 februari van start ging, kozen inmiddels ook al bijna 100.000 mensen voor Patser. Eind februari volgt de release in Frankrijk en Wallonië.