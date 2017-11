Wat een cast: eerste beeld van 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald' TC

De tweede film rond Newt Scamander, een magizoologist in de wereld van Harry Potter, pakt uit met een indrukwekkende cast.

Filmhuis Warner Bros verspreidde het eerste beeld van de cast van de nieuwe 'Fantastic Beasts'-film. Daarmee stelt het ook meteen enkele nieuwe, verrassende, acteurs voor. Verschillende sterren uit de succesvolle eerste film keren terug. Oscarwinnaar Eddie Redmayne, natuurlijk, in de rol van Newt Scamander. Maar ook Katherine Waterston (Tina Goldstein), Alison Sudol (Queenie Goldstein) en Dan Fogler (Jacob Kowalski), die de belangrijkste rollen in de eerste film speelden, keren terug. Ook Johnny Depp, die op het eind van de eerste prent ontmaskerd werd als de boze tovenaar Grindelwald is er weer bij. Andere rollen zijn er voor Zoë Kravitz en vooral Jude Law die de rol van een jonge professor Dumbledore zal spelen. Voor de release in de cinema is het nog wachten tot 14 november 2018. Het lange aftellen kan beginnen...