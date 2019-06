Exclusief voor abonnees Was de manager van Queen en Elton John echt zo’n rotzak? Harmen van Dijk

10 juni 2019

13u12

Bron: Trouw 0 Film Supermanager John Reid figureert in twee grote muziekfilms: ‘Bohemian Rhapsody’ en ‘Rocketman’. Hij is geen sympathiek personage: heeft hij Elton John echt geslagen?

John Reid mag dan een van de succesvolste managers in de popmuziek zijn geweest, de geschiedenis oordeelt niet mild over hem. De Brit wordt flink door de modder getrokken in twee grote muziekfilms; in Oscarwinnaar ‘Bohemian Rhapsody’ over de band Queen en in ‘Rocketman’, de film over het leven van Elton John.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis