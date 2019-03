Warner Bros stelt fans gerust: “Derde ‘Fantastic Beasts’-film wordt beter” KD

03 maart 2019

10u00 0 Film De derde film in de ‘Fantastic Beasts’-reeks zal een stuk beter zijn dan het tweede deel. Althans dat beweert Warner Bros, het bedrijf achter de prent. De uitspraak komt er na de vele lauwe recensies voor ‘Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald’.

Kevin Tsujihara, de topman van Warner Bros, is zich bewust van het feit dat heel wat fans zich bekocht voelden na het tweede deel in de filmreeks. Hij wil hen daarom op het hart drukken dat de volgende drie delen in de reeks terug een hoger niveau zullen halen. De vele verhaallijnen die in de film verweven waren, zorgden voor ongenoegen bij fans omdat er soms geen rekening werd gehouden met feiten uit de ‘Harry Potter’-reeks. Zo vroegen fans zich wel af of het kon dat Minerva Anderling, zoals het personage in het Nederlands heet, op Zweinstein rondliep in ‘Fantastic Beasts’. Wie er de beschrijvingen uit ‘Harry Potter’ bijhaalt, moet immers constateren dat Minerva op dat moment in de fictieve tijdlijn nog niet geboren was.

In een interview heeft Kevin Tsujihara van Warner Bros nu gemeld dat scenarioschrijfster J.K. Rowling meer tijd zal krijgen om de volgende delen af te werken. Regisseur David Yates zal haar ook meer ondersteunen bij de verhaallijnen. Zo moeten fouten op tijd uit het script geweerd worden.