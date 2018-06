Wapen Han Solo uit 'Star Wars' brengt 472.000 euro op TDS

24 juni 2018

10u16

Bron: ANP 0 Film Het wapen dat Han Solo gebruikt in de iconische Star Wars-film 'Return of the Jedi' heeft zaterdag bij een veiling in Las Vegas zo'n 472.000 euro opgebracht. Dat meldt The Hollywood Reporter.

Han Solo's zogenoemde Blaster was het topstuk van de veiling. Het rekwisiet kwam uit de persoonlijke collectie van regisseur James L. Schoppe, die onderdeel was van het productieteam van de 'Star Wars'-film. Volgens het veilinghuis is het sci-fi-pistool gekocht door het museum Ripley's Believe It or Not.

Naast het wapen van Han Solo ging een Blaster van een Imperial Scout Trooper, een soldaat uit 'Star Wars', onder de hamer. Deze bracht 77.803 euro op. Een ander opvallend stuk was een volledig 'Superman III'-kostuum, ooit gedragen door acteur Christopher Reeve. Deze wisselde voor 171.700 euro van eigenaar.