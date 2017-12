Waarom 'Star Wars: The Last Jedi' dé film is die je dit najaar gezien moet hebben MVO

Verrassende plotwendingen, fascinerende vechtscènes en de nodige dosis humor. Waar voorganger 'The Force Awakens' eerder lauw onthaald werd, zijn de reacties nu uiterst lovend. 'The Last Jedi' is volgens sommigen zelfs de beste 'Star Wars'-film sinds 'The Empire Strikes Back' uit 1980, en dat wil wat zeggen. Dit zijn zeven redenen waarom niet alleen de fans, maar ook leken zich geen minuut zullen vervelen.

1. De comeback van Luke Skywalker

Eén van de hoogtepunten is de terugkeer na bijna veertig jaar van Mark Hamill (66) als Luke Skywalker, een blitzbezoekje in 'The Force Awakens' (2015) niet te na gesproken. "Hier ben ik terug. Ik had het nooit verwacht", klinkt het bescheiden. Als 65-jarige oogt de Amerikaanse acteur uiteraard niet meer zo jong, lenig en onbevangen als veertig jaar geleden.

2. Vlieg mee in 4D

Hou je popcorn maar stevig vast, want 'The Last Jedi' is de eerste film die je in 4D-versie kunt beleven. Bewegende stoelen, windvlagen, waterspetters: je zit middenin de actie. Wie de kogels om z'n oren wil voelen of ervaren hoe het is om in een ruimteschip te vliegen, kan voor 18,65 euro bij Kinepolis terecht.

3. Schattige porgs

Eén wezentje uit 'The Last Jedi' is nu al een hype: de porg, een pinguïn-achtig diertje dat nesten bouwt en kan vliegen, maar bovenal ongelofelijk schattig is. De merchandisingmolen draait al op volle toeren. Pluchen porgs, koffiemokken, brooddozen, rugzakken... enfin, het hele lijstje.

4. Stormtroopers William & Harry

Stormtroopers, de soldaten van de gevreesde First Order, zien er allemaal exact hetzelfde uit. Maar ook achter die witte maskers zitten verrassingen verscholen. De Britse prinsen William en Harry, allebei grote 'Star Wars'-fans, konden het tijdens hun setbezoek niet laten om ook zo'n gek pakje aan te trekken en zich bij de andere soldaten te voegen.

5. Eerbetoon aan wijlen Carrie Fisher

Op 27 december 2016 overleed Carrie Fisher, voor eeuwig prinses Leia. 'The Last Jedi' was haar allerlaatste film, en werd dan ook aan haar opgedragen. Ze overleed vóór de post-productie van de film was afgerond, haar acteerprestaties werden met computertechnologie afgewerkt.

6. Vrouwen aan de macht

'The Last Jedi' is de tweede film 'Star Wars' met Daisy Ridley (25) als Rey, de dappere, grofgebekte en inventieve heldin. Een prachtig rolmodel voor de jonge fans. Het valt trouwens op dat het vrouwen aan de macht is in 'The Last Jedi': Leia, Rey, vice-admiral Amilyn Holdo en slechterik Captain Phasma...

7. De geliefde schurk

Adam Driver is Kylo Ren, de zoon van Han Solo en prinses Leia die de kant van het kwaad koos. Hij treedt in de voetsporen van zijn grootvader Darth Vader. Maar in deze 'Star Wars' is er ruimte voor meer subtiliteit. Kylo Ren is een schurk met ook een goeie kant. Een verfrissende nieuwe kijk op het kwaad in 'Star Wars', dat vroeger voornamelijk werd gedreven door oppervlakkige, door en door slechte personages.

Het verhaal

'The Last Jedi' is de achtste 'Star Wars'-film, en het tweede deel van een trilogie. Het verhaal borduurt verder op de gebeurtenissen in 'The Force Awakens' uit 2015. Het verhaal: de duistere First Order is nóg machtiger geworden en dreigt het rebellenleger onder leiding van prinses Leia (Carrie Fisher in haar laatste rol voor haar dood) te vermorzelen. Intussen probeert de jonge opstandelinge Rey, die net ontdekte heeft dat ze Jedi-krachten heeft, de 'gepensioneerde' Luke Skywalker te overhalen hen te helpen.