Waarom Ryan Gosling de hoofdrol kreeg in 'The Notebook': "Niemand anders wilde Noah spelen" MVO

02 juli 2018

09u46 0 Film Raar maar waar, Ryan Gosling moest geen uitgebreide auditie doen om de rol van Noah in de kaskraker 'The Notebook' te bemachtigen. Niemand wilde Noah spelen, omdat de rol 'te saai' was.

Dé iconische scène waarin Noah en Allie kussen in de regen werd meteen een enorme bioscoophit. 'The Notebook' is de reden dat een volledige generatie onredelijk hoge verwachtingen heeft van de liefde, en het was de grote doorbraak van Ryan Gosling, die nu wordt gezien als droomjongen bij uitstek. Toch kozen de makers van de film niet specifiek voor hem. Het was omdat niemand anders de rol wilde aannemen, dat de toen nog onbekende Gosling zijn kans mocht wagen.

Schrijver Nicholas Sparks, op wiens roman de film gebaseerd is, onthulde dat het casten van Noah een ware hel was. "Alle acteurs vroegen me: tja, wat is Noah's verhaal? Het is zo saai... Het is een kerel die verliefd wordt en daarna eigenlijk niets doet. Hij wacht tot zijn geliefde met de ziekte van Alzheimer zich weer herinnert wie hij is. Laat dat op zich nu het meest romantische feit uit heel de film zijn, het was niet interessant genoeg voor de meeste acteurs."

Regisseur Nick Cassavetes sluit zich aan. "We kozen uiteindelijk voor Ryan omdat hij er doodnormaal uitzag. Hij was niet knap, niet cool, hij zag eruit als een normale kerel." Of veel vrouwen daar vandaag de dag nog mee akkoord gaan laten we in het midden, maar het leverde Gosling wél zijn hele carrière op.