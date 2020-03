Exclusief voor abonnees Waarom lijken sommige films het coronavirus voorspeld te hebben? Lorenzo Veppi

26 maart 2020

15u00

Bron: New York Post, NPR 5 Film Het coronavirus grijpt om zich heen, en vreemd genoeg doen de huidige gebeurtenissen heel wat mensen denken aan bestaande films en series. Zo wordt ‘Contagion’, de film uit 2011 met Gwyneth Paltrow, massaal herbekeken. Heel wat mensen zien gelijkenissen en het lijkt soms wel alsof Hollywood een voorspelling deed. Hoe komt het dat fictie de realiteit overstijgt?

Dramafilm ‘Contagion’, met onder andere Matt Damon en Gwyneth Paltrow, is momenteel de derde meest populaire film op iTunes. Uitzonderlijk voor een film uit 2011, maar heel wat mensen willen met eigen ogen aanschouwen hoe akelig accuraat de situaties in de prent zijn, vergeleken met de huidige omstandigheden. Ook kijkers van de VTM-serie ‘Cordon’ zullen ongetwijfeld al gefronst hebben, want ook daar zijn heel wat elementen in terug te vinden die uit de realiteit lijken te zijn geplukt. De serie werd de afgelopen dagen al door zo’n 17.000 kijkers opgevraagd bij VTM GO, vijf keer meer dan vorige maand.

Contagion

In ‘Contagion’ zien we hoe een onbekend virus zich verspreidt, en er enkele dagen voorbijgaan tot de overheid de ernst van de situatie inziet. Experts slagen er niet in om het te identificeren, waardoor het moeilijk wordt om het virus in te perken, want er zullen enkele maanden voor nodig zijn. Zo breekt de dodelijke pandemie helemaal uit en raken miljoenen mensen besmet. De wereldwijde bevolking panikeert, en de samenleving valt als een kaartenhuisje ineen.

