Waarom kapitein Li Shang niet in de live-action versie van ‘Mulan' zit: “Omwille van #MeToo” SDE

29 februari 2020

10u48

Bron: /Film 0 Film Wie de tekenfilm ‘Mulan’ ooit gezien heeft, kan niet om de romance tussen het hoofdpersonage Mulan en haar kapitein Li Shang heen. Alleen, in de live-action versie die op 25 maart uitkomt, is de kapitein in geen velden of wegen te bespeuren. Een bewuste keuze, zegt producent Jason Reed.

In de animatiefilm uit 1998 is Li Shang een van de belangrijkste personages. Het meisje Mulan doet alsof ze een mannelijke soldaat is, Ping, om de eer van haar vader te redden. Gaandeweg wordt ze verliefd op haar kapitein, Li Shang, en die gevoelens zijn wederzijds. Daarmee is de kapitein meteen ook een symbool voor de LGBTQ-gemeenschap, want die gevoelens komen er wanneer hij nog niet weet dat Ping eigenlijk een meisje is. Maar in de nieuwe versie van ‘Mulan’, die volgende maand in de bioscoop te zien zal zijn, is het personage van Li Shang vervangen door twee nieuwe rollen: commandant Tung (Donnie Yen) en soldaat Chen Honghui (Yoson An).

Jason Reed, producent voor de nieuwe film, zegt verbaasd te zijn dat er zoveel commentaar kwam op Li Shangs verdwijnen. “Maar het is ook logisch, aangezien het publiek nog niet volledig begrijpt welke kant we uitgaan met het verhaal”, vertelt hij aan /Film. “Ik denk dat het - vooral in de tijd van de #MeToo-beweging - nogal ongemakkelijk aanvoelde om de bevelhebbende officier ook de seksuele love interest te maken. We vonden het niet gepast."

(Lees verder onder de foto.)

Zelfde dynamiek

Volgens Reed werd daarom besloten om Li Shangs personage te splitsen. Maar kijkers die fan zijn van het personage als symbool voor de LGBTQ-gemeenschap hoeven niet te vrezen: de relatie tussen Mulan en haar nieuwe vlam Honghui zal “zich op eenzelfde manier ontwikkelen als in de animatiefilm”, verklapt Reed. “Tussen hen bevindt er zich geen machtsverhouding. Ze hebben wel dezelfde dynamiek als Mulan en Li Shang in de originele film. Een gevoel van: ‘Hey, ik respecteer hem echt, maar waarom vind ik die kerel zo leuk? En wat zegt dat over mij?’”

Yoson An, de acteur die Honghui speelt, vond het alvast geen probleem om die scènes te spelen. “Wat ze na elke paar takes tegen me zeiden was: denk eraan dat Mulan voor jou een man is. Dus ik moest erop letten dat ik dit personage, Hua Jun, niet als een vrouw zou behandelen. We hebben een soort van vriendschappelijke relatie, waar ik niet weet dat hij een meisje is. Het publiek weet het, en dat gaat erg interessant worden te zien”, klinkt het.