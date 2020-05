Waarom deze low budget-horrorfilm plots op de eerste plek in de Amerikaanse box office staat: “Een knettergek record” MVO

26 mei 2020

22u25 0 Film De horrorfilm ‘The Wretched’ staat momenteel op nummer 1 in de Amerikaanse box office. Nog nooit van gehoord? Dat kan. Het was nooit de bedoeling dat deze low budget-productie erg bekend zou worden in het buitenland. Of in de VS zelf, om eerlijk te zijn. Toch scheert de prent opeens hoge toppen, en dat heeft alles te maken met de coronacrisis.

Is het een goede film? Dat laten we in het midden, want in ons land is hij nog niet te zien. Volgens lokale reviews scoort hij echter ‘gemiddeld’ tot ‘slecht’. Dat weerhoudt het grote publiek er echter niet van om massaal kaartjes te kopen voor deze vreemde productie. ‘The Wretched’, over een jongen die ontdekt dat er een kwaadaardige heks naast zijn vader woont, staat intussen al - hou je vast - drié weken bovenaan in de Amerikaanse box office.

Een ondenkbaar resultaat voor een prent die ‘slechts’ 350.000 dollar opbracht tot nu toe. Dat is niet bepaald een bedrag dat studiobazen door de straten doet dansen, maar het is veel beter dan verwacht en eigenlijk ook niet slecht voor een Indie-film die in elkaar werd geknutseld voor een habbekrats.



Nooit durven hopen

“Het is een grote shock voor ons”, aldus Brett Pierce, die de film regisseerde samen met zijn broer, Drew. “We maakten een klein filmpje in Michigan. Het budget was... laag. Ik zeg dat niet graag, omdat mensen dan meteen denken dat er iets mis is met je film. Maar om je een idee te geven: ik heb een paar keer op de zetel in de kostuumafdeling moeten slapen omdat we niet genoeg slaapplekken hadden voor alle werknemers.”

“We probeerden het altijd groot te zien, maar met een zelfstandig geproduceerde film weet je dat je niet té hard moet hopen. We zouden gelanceerd worden in een paar bioscopen en waarschijnlijk maar een week lang gedraaid worden. Misschien dat tien mensen onze film daar zouden zien. De meesten zouden hem waarschijnlijk zien op een streamingservice, maanden later. Maar kijk nu eens! Elke week wordt hij groter en groter... We kunnen amper geloven dat dit gebeurt.”

Concurrentie

Het plotse succes heeft natuurlijk deels te maken met het gebrek aan concurrentie. Normaal gezien zouden de zalen op dit moment gevuld zijn met kaskrakers als ‘Mulan', ‘No Time To Die’, ‘Fast & Furious 9', ‘Spiral: From the Book of Saw’, ‘Black Widow’, ‘Scoob’, en ‘Artemis Fowl’. Om er maar een paar te noemen. Al die films werden echter uitgesteld tot later dit jaar of zelfs tot volgend jaar, om een financieel drama tijdens de lockdown te voorkomen. Een strategische zet waar ‘The Wretched’ nu van meeprofiteert.

Daarnaast is de bestaande concurrentie ook vooral gericht op kinderen. Zo is er bijvoorbeeld ‘Trolls: World Tour’, die perfect is voor gezinnen met kinderen, maar die jongvolwassenen volledig koud laat. En laat dat nu net de mensen zijn die als eerste terug naar de bioscopen trekken.

Drive in

Natuurlijk zijn er in de VS nog amper bioscoopzalen geopend. De voornaamste inkomsten voor films komen er via drive in-theaters, die als paddenstoelen uit de grond schieten in de hoop toch wat volk naar het grote scherm te lokken. “Onze film was aangekocht door IFC, een bioscoopketen die ons beloofde dat hij in enkele zalen gespeeld zou worden”, aldus Pierce. “Maar toen brak COVID-19 uit. De releasedatum stond contractueel vast, die konden we niet meer veranderen. We waren teleurgesteld, maar legden ons erbij neer dat ‘The Wretched’ zou verschijnen op een moment dat niemand hem mocht zien. Maar toen kwamen ze met het idee van de drive-in-bioscopen. En wat bleek? Wij hadden één van de enige films in handen die beschikbaar was voor release. Wat leek op een nachtmerrie is voor ons dus uitgedraaid op een enorm succes.”

Gemengd gevoel

Toch hebben de broers het moeilijk om dat succes te vieren, gezien de omstandigheden. “Het voelt heel dubbel, voor Drew en ik. We zijn blij met de resultaten, met dit knettergekke record, maar we voelen ons ook schuldig omdat we zo blij zijn in donkere tijden. We maken onszelf dan maar wijs dat dit een veilig soort escapisme is. Ik weet nu bijvoorbeeld al dat we ooit een vraag zullen worden in een tv-quiz, want wij maakten de film die het minst ooit opbracht en tóch op nummer 1 stond.”