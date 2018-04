Waarom de superhelden van Marvel zo succesvol zijn Alle films op een rij, van slechtste naar beste Pauline Kleijer

26 april 2018

14u40

Bron: de Volkskrant 0 Film Met Avengers: Infinity War dendert opnieuw een superheldenspektakel uit de filmstudio van Marvel op bezoekersrecords af. Het is de negentiende loot aan Marvels exploderende filmuniversum. Zo langzamerhand komen we om in de superheldenfilms, maar is dat wel zo erg? Vriend en vijand zijn het over één ding eens: bij Marvel doen ze iets heel erg goed.

Alwéér een superheldenfilm. Dat is toch niks bijzonders?

Jawel. Nooit eerder kwamen zo veel superhelden samen als in Avengers: Infinity War. Alles aan de film is kolossaal: het budget (bijna 250 miljoen euro, volgens geruchten), het aantal bekende acteurs (de namen passen nauwelijks op de filmposter), de verwachte opbrengst (alleen al de voorverkoop brak records) en ja, ook de marketingcampagne, die haast niemand ontgaan zal zijn.

Maar het zijn toch vooral de ambities van de makers die dit actiespektakel uitzonderlijk maken. Avengers: Infinity War vormt de voorlopige climax binnen het Marvel Cinematic Universe (MCU), een immer uitdijende verzameling superheldenfilms waarvan de verhaallijnen elkaar kruisen en aanvullen. Veel van die verhalen leiden naar Infinity War, waarin tientallen personages uit achttien eerdere films gezamenlijk de strijd aangaan met opperslechterik Thanos. Alles en iedereen – van Vision tot Groot en van Iron Man tot Black Panter – maakt zijn opwachting in een gevecht waar tien jaar lang zorgvuldig naartoe is gewerkt. In de filmwereld is het een nooit eerder vertoond evenement.

Wie verzint zoiets?

