Waarom de film ‘V For Vendetta’ plots weer massaal bekeken wordt: “Gelijkenissen met 2020 zijn huiveringwekkend” TDS

16 juli 2020

18u00

Bron: Screen Rant/Twitter 3 Film Sinds de film ‘V For Vendetta’ uit 2005 in verschillende delen van de wereld op Netflix is verschenen, duikt de thriller steevast weer op in lijstjes van meest bekeken films en series. Merkwaardig, al is daar volgens de kijkers een gegronde reden voor: zij zien “huiveringwekkende gelijkenissen” met de huidige situatie waarin de wereld zich bevindt. ‘V For Vendetta’ speelt zich namelijk af in 2020, waar Engeland veranderd is in een totalitaire staat, na een reeks terroristische bedreigingen en een dodelijke virusuitbraak.



We schrijven het jaar 2020 in Londen. Kanselier Sutler is aan de macht. Cultuur is verboden en niemand mag ‘s avonds nog op straat. De politie houdt iedereen in de gaten, en wie zich niet aan de regels houdt, wordt koudweg afgemaakt. Maar dan is er V, een man met een kenmerkend masker die vecht voor een revolutie.

Ziehier een korte omschrijving van ‘V For Vendetta’. Toen de pandemie van het coronavirus wereldwijd uitbrak wendden kijkers zich massaal tot de film ‘Contagion’, maar nu is het deze thriller die weer de krantenkoppen haalt en de aandacht van het publiek trekt. Aan het begin van de film is te zien hoe een ziekte - het zogenaamde St. Mary’s Virus - Europa heeft geteisterd. Er vielen zelfs meer dan 100.000 doden. Later in de prent wordt onthuld dat het virus door de leider van de heersende politieke partij werd ingezet als biologisch wapen, wat hen de stempel van terroristische organisatie opleverde. Hoewel er vermoedens bestaan ​​dat Covid-19 afkomstig is van een Chinees laboratorium in plaats van de beruchte markt, werden die geruchten nooit bevestigd.

Quarantaine

In ‘V for Vendetta’ legt de tirannieke Britse regering verschillende ijzeren regels op. Zo wordt het de bevolking ten strengste verboden hun huis te verlaten, iets wat anno 2020 bekend in de oren van kijkers klinkt. Bovendien geraakt de natie in de film door alle problemen in een soort ‘slaapstand’, waarbij de economie instort en miljoenen mensen hun werk verliezen en op straat belanden. De constante stroom aan slecht nieuws verdooft de burgers, en veel kijkers stellen dat dat ook vandaag in veel opzichten van toepassing is.

Volgens kijkers zijn er ook gelijkenissen met de Black Lives Matter-beweging. Hoewel protesten tegen de regering en de autoriteiten een constante in de maatschappij zijn en de scènes in ‘V For Vendetta’ een specifiek moment in de tijd vastleggen, wijzen kijkers op de blijvende actualiteit van de beelden. In de film wordt elke poging tot vreedzame protesten op gewelddadige wijze neergeslagen, een harde aanpak waar ook de demonstranten in Amerika, Hong Kong en andere landen mee geconfronteerd werden.

Masker

En dan is er nog de meest opvallende vergelijking: ‘V For Vendetta’ wordt gekenmerkt door maskers, net als het jaar 2020. Al is de achterliggende reden totaal verschillend: de gezichtsmaskers van vandaag dienen voor de veiligheid, terwijl ze in de actiefilm worden gebruikt om de identiteit van de rebellerenden te beschermen. Hoe dan ook liegen de duizenden tweets er niet om: “’V For Vendetta’ bekijken in 2020 is wel héél vreemd”, reageren kijkers. En ook: “’V for Vendetta’ komt echt anders binnen in 2020” en “Ik begon deze film onlangs te bekijken, maar moest hem uitschakelen omdat het gewoon té echt was.”

Een greep uit de vele tweets:

V for Vendetta is the perfect film to describe 2020 in every way. pic.twitter.com/Ij55F9rhdM JB⚡⚡(@ MrNoFollowers) link

Re-watching V For Vendetta in 2020 is fucking weird. Peter R. Quiñones(@ PeterRQuinones) link

V for Vendetta really hits differently in 2020, holy shit pic.twitter.com/coZInUFSGs Casey(@ caseydoesfandom) link

2020 feels like V for Vendetta. 🍯(@ yougetsno) link

The world in 2020 is shockingly reminiscent of V for Vendetta Khristopher P. Kreme(@ RealBigLoo) link

V for Vendetta hits DIFFERENTLY in 2020. Its on Netflix for those of you who've never seen it. 2🧀(@ 2CHEEEZ) link

Just rewatched V For Vendetta, and wow, that movie hits hard right now in 2020 pic.twitter.com/YO4DDb19Ff Erin Aetheria 🌈💜(@ amalcom508) link