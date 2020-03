Waarom Daniel Radcliffe niet te zien zal zijn in de ‘Fantastic Beasts’-filmreeks SDE

01 maart 2020

08u51

Bron: Variety 0 Film Daniel Radcliffe (30) is voor veel mensen onlosmakelijk verbonden met Harry Potter. Niet verwonderlijk, want de Britse acteur vertolkte het personage maar liefst tien jaar lang. Nu vindt Daniel het wel genoeg geweest: een terugkeer naar de tovenaarswereld is voor hem absoluut niet noodzakelijk. Dat vertelt hij in Variety.

In 2011 verscheen de laatste ‘Harry Potter’-film, maar fans van de tovenaarswereld die auteur J.K. Rowling schiep, hoeven niet te wanhopen. Ondertussen werd een nieuwe filmreeks opgestart: ‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’. Die spin-offreeks speelt zich verschillende jaren voor de gebeurtenissen in ‘Harry Potter’ af.

Daniel Radcliffe vertelt in een interview met Variety dat hij niet van plan is om zijn terugkeer als de bebrilde tovenaar te maken in deze nieuwe filmreeks. “Ik zeg niet graag nee tegen dingen, maar het is niet iets waar ik om sta te springen. Ik heb het gevoel dat die films zijn verdergegaan en dat ze het prima doen zonder ons. En ik vind het helemaal oké om dat zo te houden.” De acteur is dan ook erg tevreden met zijn eigen carrière. “Ik ben blij met hoe mijn leven er nu uitziet. Ik zeg niet dat ik nooit meer in een franchise zal stappen, maar ik houd van de flexibiliteit die ik op dit moment in mijn carrière heb. Ik wil niet in een situatie komen waar ik al jaren op voorhand geboekt ben voor één reeks.”

Sinds ‘Harry Potter’ ten einde liep, maakte Daniel op z'n zachtst gezegd enkele opvallende keuzes. Zo speelde hij een lijk dat scheten liet in ‘Swiss Army Man’, en een man met hoorns in ‘Horns’. “Ik accepteer dat label, aangezien ik niets geweigerd heb. Maar het was niet zo dat ik zei: ‘Zoek me de raarste rol die je maar kan vinden’. Ik koos de projecten niet uit enkel en alleen omdat ze raar waren.”