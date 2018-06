Waar Marvel scoort met superhelden zet DC in op schurken: "Meer films over slechteriken in de maak" MVO

05 juni 2018

14u42 6 Film De gebeden van 'Suicide Squad'-fans werden beantwoord: stripboeken-gigant DC werkt aan nieuwe films over haar verrassend geliefde schurken, dat bevestigt Warner Brothers.

Zowel de immens populaire Harley Quinn, in het moderne DC-universum gespeeld door de Australische Margot Robbie (27), als The Joker, vertolkt door 30 Seconds To Mars-frontman Jared Leto (46) krijgen hun eigen films. 'The Joker' zou volgens geruchten zelfs al in productie zijn.

Daarnaast zijn er ook prenten voorzien voor Deathstroke en - volgens bronnen bij de filmmaatschappij - nog vele anderen. "DC wil na het succes van 'Suicide Squad' inzetten op haar slechteriken", klinkt het. "Al zullen ze meer geprofileerd worden als anti-helden."

'Suicide Squad' verhaalt over een bende criminelen met opmerkelijke vaardigheden die uit de gevangenis worden gevist om een misdaad op te lossen. In ruil daarvoor krijgen ze iets dat ze al lang willen: actie!

De aankondiging komt er na het immense succes van de concurrerende Marvel-industrie met films als 'Thor: Ragnarok' (729.8 miljoen euro in het box office), 'Black Panther' (1 148.5 miljard euro) en 'Avengers: Infinity War' (1 679.2 miljard euro). Maar waar Marvel steeds meer inzet op hun helden, gokt DC op de meer duistere kant van het superhelden-gebeuren. 'Suicide Squad' bracht 637,5 miljoen euro op, en er wordt minstens zoveel verwacht van de vervolg- en spin off-films.

Ondertussen werd ook de maak van 'Suicide Squad 2' al bevestigd. Er zijn voorlopig nog geen officiële release-data vrijgegeven.