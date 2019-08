Vurige romances op en naast het witte doek: wanneer Cupido toeslaat op de set STST

Bron: Primo 0 Film Op een film- of televisieset brengen acteurs vaak het grootste deel van een draaidag in elkaars gezelschap door en de repetities en opnames kunnen heel intens zijn, ook op emotioneel vlak. Cupido kan niet de toegang ontzegd worden tot zo’n set. Soms treffen zijn pijlen daar doel en worden hoofdrolspelers verliefd op elkaar. En niet zelden heeft die passie gevolgen voor de relatie die ze hebben naast de set. We zetten enkele bekende voorbeelden op een rij.

Mr. and Mrs. Smith

Brad Pitt en Angelina Jolie leerden elkaar kennen op de set van ‘Mr. & Mrs. Smith’. Brad was in die tijd getrouwd met de populaire ‘Friends’-actrice Jennifer Aniston. Alle tabloids draaiden overuren toen Brad aankondigde dat hij ging scheiden van Jennifer. Brad en Angelina ontkenden dat zij de oorzaak waren van de scheiding. Jen hield het bij de ondertekening van de scheidingspapieren, enkele maanden voor de première van ‘Mr. and Mrs. Smith’, bij de boodschap: ‘onverzoenbare verschillen’. Later hebben Brad en Angelina wel toegegeven dat ze verliefd zijn geworden tijdens het filmen. Het bleek de moeite waard, want de twee verloofden zich, trouwden in 2014 en verzamelden zes kinderen rondom zich. Maar ook dit sprookje bleef niet duren en de twee vochten ondertussen een bittere vechtscheiding uit.

Cleopatra

Een van de grote liefdesverhalen uit de geschiedenis was dat van de Romeinse staatsman Marcus Antonius en de Egyptische koningin Cleopatra. Geknipt om er een meeslepend bioscoop-epos van te maken. Regisseur Joseph L. Mankiewicz waagde zich, met succes, aan de klus. De twee hoofdrolspelers, Elizabeth Taylor en Richard Burton, hadden elkaar al eens ontmoet op een Hollywoodfeest in 1952, maar ze konden het in het begin van de opnames van ‘Cleopatra’ in januari 1962 in de beroemde filmstudio’s Cinecittà in Rome eigenlijk helemaal niet zo goed met elkaar vinden. Maar toen de lippen van hun personages elkaar voor het eerst raakten, sprong de vonk over. Het duurde een hele tijd voordat de kusscène werd beëindigd, hoe vaak Mankiewicz ook ‘Cut!‘ had geroepen! Er deden al snel geruchten de ronde over een affaire. Beide hoofdrolspelers waren op dat moment getrouwd: Taylor al drie jaar met Eddie Fisher; Burton al elf jaar met Sybil Williams. Toen de film in 1963 in de zalen kwam, waren ze al gescheiden. Een jaar later trouwden Taylor en Burton: het was zijn tweede huwelijk en haar vijfde. In juni 1974 scheiden ze, maar een dik jaar later trouwen ze opnieuw met elkaar. Om negen maanden weer uit elkaar te gaan.

Green Lantern

Ryan Reynolds en Blake Lively leerden elkaar kennen op de set van ‘Green Lantern’. Het klikte tussen hen en er groeide een vriendschapsband, op en naast de set. Zo werden ze geregeld samen gespot in de straten van New York. ‘Green Lantern’ deed het niet zo goed, maar hun relatie zeker wel. Er kwam zelfs een huwelijk van in 2012! Ryan Reynolds was tussen 2008 en 2011 getrouwd met Scarlett Johansson. Lively had eerder, tussen 2007 en 2010, ook een relatie met een collega, namelijk met ‘Gossip Girl’-acteur Penn Badgley. Inmiddels hebben Reynolds en Lively thuis al twee kinderen rondlopen en baby nummer 3 wordt snel verwacht, want de actrice zit aan het einde van haar derde zwangerschap.

To Have and Have Not

Vraag een oudere lezer(es) om een bekend koppel te noemen en de kans is groot dat je al snel bij Humphrey Bogart en Lauren Bacall uitkomt. Toen ze tijdens de Tweede Wereldoorlog samen op de set van het romantische drama ‘To Have and Have Not’ stonden, kon niemand vermoeden dat er later iets moois tussen hen zou bloeien. Er was om te beginnen al het grote leeftijdsverschil tussen beiden: zij was 19; hij 44. Maar toch bloeide hun liefde open: collega’s van toen beweren nog steeds bij hoog en bij laag dat de gelukzalige glimlach waarmee Bogart de hele tijd op de set rondliep, en die ook op het bioscoopscherm afstraalde, daar alles mee te maken had. Een jaar nadat de film uitkwam, was het huwelijk tussen Bogart en zijn vrouw Mayo Methot over en uit. De actrice was zijn derde echtgenote; Bacall werd zijn vierde. Het huwelijk duurde twaalf jaar, tot de dood van Bogart in 1957.

The Outlaw Josey Wales

Officieel waren Clint Eastwood en Maggie Johnson 31 jaar lang man en vrouw, tot 1984. Maar in werkelijkheid zette vrouwengek Eastwood zijn huwelijk meermaals onder druk. Niet zelden werd hij verliefd op iemand die hij op de set ontmoette, en dat was in 1975 niet anders. Tijdens de opnames voor de western ‘The Outlaw Josey Wales’, die zich afspeelde in het kader van de Amerikaanse burgeroorlog, was het weer prijs. Tegenspeelster Sondra Locke viel als een blok voor de charmes van Eastwood. Ze gingen datzelfde jaar nog samenwonen. Maar aan hun relatie kwam een einde toen bleek dat Eastwood opnieuw een scheve schaats had gereden en de vader was van de twee kinderen van stewardess Jacelyn Reeves. Locke, die vorig jaar overleed, kon er niet mee lachen en sleepte Eastwood voor de rechter om een financiële regeling te treffen, ook al waren ze niet getrouwd. Later zou ze ook beweren dat Eastwood haar carrière als regisseur heeft proberen te verhinderen, maar die aantijging ontkende hij.

Dream House

Actrice Rachel Weisz vormde bijna tien jaar lang, tot 2010, een koppel met regisseur Darren Aronofsky, bekend van o.a. de film ‘Black Swan’. Toen ze met goede vriend Daniel Craig samenwerkte op de set van ‘Dream House’ in 2010, was hij al vijf jaar getrouwd met filmproducer Satsuki Mitchell. In de film spelen Craig en Weisz een echtpaar dat verhuist en in een huis gaat wonen met een lugubere voorgeschiedenis. De vonk sprong op de set over tussen de twee hoofdrolspelers, en een jaar later, toen de film in de bioscoop kwam, waren ze ook in het echte leven een paar. Ze trouwden in het grootste geheim. Enkel de kinderen uit eerdere relaties en een tweetal vrienden waren aanwezig op de plechtigheid als getuigen, en de pers was niet uitgenodigd.

Daredevil

In 2002 trok Ben Affleck voor de eerste keer het pak van een superheld aan. De superkrachten van Marvel-actieheld Daredevil lokten heel wat toeschouwers naar de bioscoop, maar ook op de set lieten ze blijkbaar tegenspeelster Jennifer Garner niet onberoerd. Affleck was al twee jaar verloofd met zangeres en actrice Jennifer Lopez; zij was toen vier jaar getrouwd met acteur Scott Foley, die ze in 1998 had ontmoet op de set van ‘Felicity’. Zowel Affleck als Garner hadden nochtans niet de gewoonte om te bezwijken voor de charmes van een tegenspeler, maar Cupido’s wegen zijn ondoorgrondelijk. Ze werden verliefd op elkaar, en in 2005 trouwden ze. Ze kregen drie kinderen, maar vorig jaar scheidden hun wegen zich. Naar verluidt zou de drankverslaving van Affleck aan de basis van de breuk hebben gelegen.

Jamon, Jamon

Al in 1992 ontmoetten Penelope Cruz en Javier Bardem elkaar op de set van de film ‘Jamon, Jamon’. Hij speelde een onderbroekenmodel; zij een piepjong naaistertje dat zwanger was van de zoon van een fabrieksdirecteur. Er waren wat erotische scènes tussen hen, maar méér gebeurde er niet. Toen ze in 2008 opnieuw met elkaar samenwerkten in de Woody Allen-film ‘Vicky Cristina Barcelona’ waren ze allebei al uitgegroeid tot een begrip in Hollywood en lagen de kaarten wel anders. Op het witte doek hadden ze in deze film een onstuimige relatie, en achter de camera’s werden ze verliefd op elkaar. Ze trouwden en het Spaanse paar werd een van de meest voorbeeldige koppels uit Hollywood. Ze hebben twee kinderen: Leon en Luna. Achteraf waren ze nog enkele malen samen op het bioscoopscherm te zien, in de films ‘Escobar’ en ‘Todos Lo Saben’.