Vrouwen nemen het superhelden-universum over, en niet iedereen is daar even blij mee

15 juni 2018

14u12 0 Film Filmgigant Marvel onthulde deze week via een tweet dat Brie Larson, binnenkort beter bekend als superheld Captain Marvel, de nieuwe aanvoerster van de hele franchise wordt. Daarmee stapt ze in de schoenen van Captain America, die momenteel wordt vertolkt door Chris Evans. Hoewel de verandering over het algemeen wordt toegejuicht, is toch niet iedereen blij met de vrouwelijke heldin. In tegendeel...

Vrouwelijke personages zijn op zich niets nieuws binnen het Marvel-universum. Wél een primeur is het feit dat een vrouwelijke superheld gebombardeerd wordt tot absolute koptrekker van het gezelschap. Zo zal Captain Marvel de leider worden van het volgende Avengers-team, zowat dé blockbuster-machine van de franchise. In haar team wordt er plaats vrijgehouden voor een nieuw team vol 'frisse' superhelden zoals Black Panther, Spiderman en Doctor Strange - er wordt dan ook verwacht dat een aantal huidige Avengers, waaronder Thor (Chris Hemsworth), Iron Man (Robert Downey Jr.) en Captain America binnenkort hun pensioen zullen aankondigen.

Focus op inhoud

Het is opvallend dat er deze keer bewust wordt ingezet op de prestaties van Larson als superheld, en minder - of misschien op een bepaalde manier zelfs meer? - op haar looks. De eerste indruk van haar superheldenshot is niet 'sexy!', maar 'stoer!'. Een factor die voordien al wel aanwezig was in personages als Black Widow uit 'The Avengers' en Gamora uit 'Guardians of the Galaxy', maar meestal nog gepaard ging met schaarse kledij en een romantische verhaallijn.

Larson was echter twee maanden geleden al aan de slag op een luchtmachtbasis in Nevada om zich te verdiepen in haar rol als soldaat. Het zou dus kunnen dat we dit keer meer mogen verwachten dan spandex en verleidelijke worsteltechnieken. Daarmee probeert Marvel nog een stapje verder te gaan dan grote concurrent DC, die hoge toppen scheerde met 'Wonder Woman'. Voor het eerst in lange tijd speelde daarin een stoere, eigenwijze heldin de hoofdrol - al was ze nog steeds gekleed in iets dat veel weghad van een badpak. Marvel lijkt een bewuste beweging in de andere richting te maken wat kleding betreft: een pak dat tot aan de nek reikt, heupen die verstopt zitten onder een cape en een te grote, groene legeroveral vormen de kostuums van Larson.

Waar de meeste van haar collega's op dieet moeten, trekt zij naar de fitness. "Ik moet veel spiermassa opbouwen voor mijn rol", legt ze enthousiast uit. "Die fysieke kracht zal ik ook nodig hebben om de stunts tijdens de opnames aan te kunnen, want Captain Marvel zal geen doetje worden, geloof me vrij."

Production has begun on Marvel Studios' #CaptainMarvel...@BrieLarson receives instructions from Brigadier General Jeannie Leavitt, 57th Wing Commander on a recent visit to Nellis Air Force Base in Nevada to research her character. pic.twitter.com/P3ZXvEguJQ Captain Marvel(@ captainmarvel) link

Slecht ontvangen

Hoewel de respons op de aankondiging overwegend positief was, is toch niet iedereen even blij met het nieuws. Vooral bij enkele volwassen mannen onder het publiek scoort de heldin niet goed. "We zullen er maar vanuit gaan dat Marvel het beu is om miljarden euro's te verdienen per film?" klinkt het cynisch in de reacties. "Hup, Disney heeft Star Wars al verpest met al die vrouwelijke personages, nu beginnen ze ook aan het Marvel-universum."

So after #Disney ruined #StarWars with #TheLastJedi, now #BrieLarson is poised to destroy the #MCU by shitting anti-white racist #SJW identity politics all over her #CaptainMarvel movie? Nothing great ever lasts. Leftists zealots are out to destroy all forms of entertainment. :( Gabriel(@ gabriel0923) link

Disney decided that they don't like making billions and billions on super hero movies every year. WENGER(@ RealBebub) link

Hearing Captain Marvel would be the leader of Avengers 4 and the new face of the MCU confirms to me that SJW Marvel is coming to the MCU. Shawn James(@ shawnsjames) link

De vrouwen gaan Solo

Toch houden de filmmakers voet bij stuk. Disney, intussen eigenaar van zowel de 'Star Wars'- als 'Marvel'-franchises, is een bedrijf met een gecompliceerde geschiedenis, getint door racisme en dan vooral antisemitisme. De laatste tijd proberen ze hardnekkig om van dat imago af te geraken en zetten ze volop in op diversiteit in alle soorten en maten. Zo verbaasden ze de hele wereld door eindelijk een enorm succesvolle superheldenfilm te maken met bijna uitsluitend zwarte acteurs: 'Black Panther'. Daarnaast pakten ze ook uit met de eerste prinses die geen overdreven dun lijntje heeft en bovendien nog eens uit Polynesië komt: Moana (Vaiana in het Nederlands). En in hun laatste 'Star Wars'-films, zoals 'Rogue One', 'The Last Jedi' en 'Solo', kozen ze er eveneens voor om vrouwen in de hoofdrol te plaatsen.

Rolmodel

Daarmee willen ze ook de jonge meisjes binnen hun publiek voldoende aanspreken, zonder van hun originele format te moeten afwijken. "We weten dat ze er nu al zijn, en we voelen aan dat het tijdperk voor vrouwelijke helden is aangebroken. Zulke rolmodellen zijn nodig."

De makers van de eerstvolgende 'Captain Marvel'-film, voorlopig nog zonder releasedatum, zien het alvast volledig zitten. "Meisjes moeten zich ook kunnen herkennen in wat we tonen op het scherm, en er is geen enkele reden waarom jongens zich niet net zo hard kunnen inleven in de avonturen van Captain Marvel als die van Captain America."