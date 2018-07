Vrouw Roman Polanski wijst na schorsing van haar man uitnodiging voor Oscar Academy af bvb

08 juli 2018

13u29

Bron: Belga 0 Film De Franse actrice Emmanuelle Seigner weigert in te gaan op de uitnodiging om lid te worden van Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die de Oscars uitreikt. De Academy schorste haar echtgenoot Roman Polanski twee maanden geleden, en Seigner beschuldigt de organisatie in een column van "hypocrisie".

Seigner is een van de 928 mensen uit de filmwereld die vorige maand een uitnodiging kregen van de Academy, maar aanvaardt die uitnodiging dus niet.

"De Academy denkt waarschijnlijk dat ik een actrice ben zonder ruggengraat en dat ik ben vergeten dat ik al 29 jaar getrouwd bent met een van de beste regisseurs", schrijft de actrice in de tekst met de titel "Non merci!", waarin ze ook de "ondraaglijke hypocrisie" laakt.

#MeToo

De 84-jarige Polanski, die in in 2003 een Oscar won voor "The Pianist", werd in mei uit de Academy gezet in het kader van een nieuwe richtlijn die werd opgesteld na de honderden beschuldigingen van seksueel geweld en ongewenste intimiteiten tegen Hollywoodfiguren. De regisseur gaf in 1977 toe dat hij seks had gehad met een 13-jarig meisje.

Polanski en Bill Cosby, die eerder dit jaar schuldig werd bevonden aan seksueel misbruik, waren de eerste leden die door een schending van de gedragscode uit de Academy werden gezet. Polanski was al sinds 1969 aangesloten bij de Academy, Cosby sinds 1996.

Buitengewone vader en echtgenoot

Seigner, die in de Polanski-films "Based on a True Story" en "Venus in Fur" speelde, zegt over haar echtgenoot nog dat hij altijd een "buitengewone familievader en echtgenoot is geweest".