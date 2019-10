Vrijdag filmdag: spierbundel Schoenaerts, musical of toch maar weer Brexit? DBJ

25 oktober 2019

06u30 0 Film De herfstvakantie wordt vanavond op gang getrapt met enkele topfilms. Op VTM zie je Matthias Schoenaerts in ‘Rundskop', de film die zijn grote doorbraak betekende. Hij is er te zien als de Limburgse vetmester Jacky Vanmarsenille, die door een malafide veearts gevraagd wordt een deal te sluiten met een West-Vlaamse veehandelaar.

Wie het liever wat luchtiger heeft, kan terecht op Eén, voor de musical 'Chicago' met Catherine Zeta-Jones en Richard Gere in de hoofdrollen. De prent was in 2003 goed voor zes Oscars.

Op Canvas zie je vanavond hoe Benedict Cumberbatch in 'Brexit: The Uncivil War' gestalte geeft aan campagneleider Dominic Cummings. Een heldere, welgekomen film voor iedereen die nu eens eindelijk wil weten hoe die brexit tot stand is gekomen. (DBJ)