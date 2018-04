Vreemd: de Sint is nu al in het land gespot! In een briefje aan alle kinderen legt hij uit waarom MVO

16 april 2018

10u15 15 Film Vandaag zijn de opnames gestart van de tweede Sinterklaasfilm van Sylvester en Ketnet. 'Sinterklaas en de Wakkere Nachten' is een film in een regie van Stijn Coninx en naar een scenario van Hugo Matthysen.

Wanneer Sinterklaas en Zwarte Piet 's nachts over de daken wandelen, worden ze opgeschrikt door vreemd nachtelijk lawaai: van belgerinkel tot knallende ballonnen en zelfs een drumstel. De hele stad ligt nacht na nacht wakker en de inwoners zijn boos op de Sint, omdat ze denken dat hij het kabaal veroorzaakt. Héél toevallig baat de gewiekste zakenvrouw Frutselia een winkeltje uit met speciale slaapmiddeltjes, dat sinds het nachtlawaai wel erg goed draait. Sinterklaas is heel triest dat de mensen boos zijn op hem. Er zit maar één ding op: de Sint moet zijn onschuld bewijzen.

De Sint is dus al eerder in het land voor opnames en zal dus ook her en der in het straatbeeld verschijnen. Sinterklaas beseft dan ook dat dit voor velen even schrikken kan zijn. Dat legt hij uit in een brief:

Lieve kinderen, waarde ouders,

Het is niet mijn gewoonte in het voorjaar naar Vlaanderen af te reizen. (Ik heb dat uitzonderlijk een paar keren gedaan in de jaren dertig, voor de voorjaarsklassiekers, ik was immers een grote fan van de flandrien Felicien Vervaecke.)

Weldra zal ik alweer even in het land zijn, om een rol te vertolken in een film waarin ik de hoofdrol speel. Het biedt mij de unieke kans om mij eenmalig in een lente-atmosfeer op de daken te begeven. U zal begrijpen dat ik daar naar uitkijk. Het resultaat zal in het najaar onder de titel “Sinterklaas en de Wakkere Nachten” worden vertoond in alle Vlaamse op rolprenten toegerichte schouwburgen.

In alle discretie zal ik deze cinematografische taak op mij nemen. Indien een kind evenwel mijn aanwezigheid zou opmerken, dan hoeft het niet meteen zijn schoentje klaar te zetten. Het gepaste tijdstip daarvoor is en blijft begin december.

Met vriendelijke groeten, Sinterklaas

De film komt tot stand met de medewerking van Jan Decleir, Pieter Embrechts, Frans Van der Aa, Lucas Van den Eynde, Els Dottermans, Warre Borgmans, Adriaan Van den Hoof, Jonas Van Geel, Karlijn Sileghem en vele anderen. 'De Sint en de wakkere nachten' is dit najaar te zien in de bioscoop.