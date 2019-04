Vorig jaar waren er 38% meer bioscoopbezoekers voor Vlaamse films dan in 2017 KD

03 april 2019

14u19

Bron: VAF 0 Film In 2018 trokken Vlaamse (co)producties ruim 2,2 miljoen bezoekers naar de Belgische bioscopen. Dat is een stijging van 38% tegenover 2017. Toen waren dat er 1,7 miljoen. Dat meldt het VAF Jaarverslag 2018. De best bezochte Vlaamse film in 2018 was ‘Patser’.

De top drie van best bekeken Vlaamse speelfilms in de Belgische bioscopen in 2018 bestaat uit ‘Patser’ (366.113 bezoekers), ‘Niet Schieten’ (356.166 bezoekers) en ‘Girl’ (248.003 bezoekers). De best bezochte documentaire in de bioscopen was ‘Hoop Doet Leven’ (22.922 bezoekers), gevolgd door ‘Rabot’ (12.596 bezoekers) en ‘Manu’ (2.423 bezoekers). Bij de animatiefilms lokte ‘Rikkie De Ooievaar’ het meeste aantal bezoekers. Voor die film kochten maar liefst 47.104 bezoekers een bioscoopticket.

Door het relatief lage aantal releases vertoont het bezoekerstotaal voor Vlaamse films van jaar tot jaar sterke pieken en dalen. Het afgelopen jaar werd ook een sterke overloop opgetekend, aldus het VAF. In 2018 gerealiseerde bezoekerscijfers van films die eind 2017 in de zalen verschenen, zoals onder andere ‘FC De Kampioenen 3: Kampioenen Forever’ en ‘K3 Love Cruise’, waren goed voor 20% van het totale resultaat.

Vlaamse (co)producties werden met 71 verschillende titels in totaal 104 keer geselecteerd voor de 40 meest belangrijke internationale film- en televisiefestivals, waaronder die van Cannes, Toronto en Berlijn. In totaal werden in 2018 wereldwijd bijna 300 prijzen uitgereikt aan Vlaamse (co)producties. Vlaams talent liet zich dan ook buiten de landsgrenzen opmerken. Adil El Arbi en Bilall Fallah werden begin 2018 door Variety getipt als een van de ‘10 Directors to Watch’. Felix Van Groeningen kreeg de ‘Hollywood Breakthrough Director Award’ voor zijn Amerikaans debuut ‘Beautiful Boy’.