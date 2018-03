Voorzitter Oscar-academie wordt onderzocht voor seksuele intimidatie Redactie

16 maart 2018

23u20

Bron: Reuters 0 Film John Bailey, de voorzitter Oscar-academie , wordt onderzocht voor aantijgingen van seksuele intimidatie. Dat stellen Amerikaanse media, waaronder vakblad Variety.

De Academie ontving woensdag drie klachten en opende volgens Variety onmiddellijk een onderzoek. Details werden niet vrijgegeven.

De 75-jarige filmregisseur Bailey werd pas in augustus tot voorzitter verkozen. Sindsdien brak de #metoo-campagne los en kijkt de Academie heel anders naar wangedrag van leden. In december werd een nieuwe regel aan dat leden geschorst of geroyeerd worden bij misbruik, intimidatie of discriminatie.

Zo besloot de Academie in oktober om oud-producer Harvey Weinstein uit te sluiten, dat deed ze in minder dan tien dagen nadat The New York Times voor het eerst berichtte over seksueel misbruik door Weinstein. De Academie verving ook acteur Casey Affleck, die in 2010 geconfronteerd werd met twee rechtszaken voor seksuele intimidatie, als uitreiker van de Oscar voor beste actrice.