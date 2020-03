Voorspelde Disney pandemie 10 jaar geleden al? Fans vinden coronaverwijzing in ‘Rapunzel’ TK

22 maart 2020

09u49

Bron: Huffington Post 4 Film Eerder voorspelden The Simpsons Eerder voorspelden The Simpsons de uitbraak van het coronavirus al, en nu kennen fans ook Disney voorspellende gaven toe. In de film ‘Tangled’ - bij ons ‘Rapunzel’ - vonden enkele aandachtige kijkers een verwijzing naar de huidige pandemie terug.

‘Tangled’, het verhaal van de prinses met de ellenlange haren die opgesloten zit in een toren, werd in 2010 door Disney in een animatiefilm gegoten. Het verhaal vond de afgelopen weken al heel wat weerklank bij mensen die in isolatie zitten: de prinses leeft immers al 18 jaar zo goed als alleen in haar toren nadat haar moeder haar in quarantaine heeft geplaatst ‘voor de gevaren van de wereld daarbuiten’. Klinkt herkenbaar, nietwaar?

Maar het gaat verder dan dat, want iemand merkte op dat het koninkrijk in de film een opmerkelijke naam heeft. Jawel, het verhaal speelt zich af in Corona, tot grote verbazing van heel wat Twitteraars. “Goed gespeeld, Disney”, merkt iemand op.

Tangled the Disney movie. About a girl who is isolated from the kingdom of Corona. Well played @Disney #CoronaCrisis #CoronaVirusUpdate #COVID19 Karla May Benwell 🧜‍♀️(@ hehekarlahaha) link

Nu is Corona - dat ‘kroon’ betekent - niet zo’n heel onlogische naam voor een koninkrijk, maar toch vinden veel mensen het hele voorval best creepy. Anderen houden het dan weer op een (on)gelukkig toeval, en sommigen vinden de film ook best nuttig. Het nummer ‘When Will My Life Begin’ toont immers hoe Rapunzel zich bezighoudt in haar geïsoleerde bestaan. Inspiratie voor wie zich verveelt dus.

Wait a minute here...In tangled, Rapunzel is trapped in a tower (quarantine) and hidden from the kingdom named Corona... Did anybody else realize this? #Disney #DisTwitter #DisneyPlus pic.twitter.com/TPmY1kPSjt Jared Talbot(@ JaredTalbot_) link