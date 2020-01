Voor tweede jaar op rij geen presentator voor Oscars BDB

08 januari 2020

22u12

Bron: ANP 0 Film Voor het tweede jaar op rij heeft de Oscaruitreiking officieel geen presentator. Dat bevestigde de organisatie woensdag.

Vorig jaar werden de Oscars voor het eerst in dertig jaar ook al zonder presentator gehouden. Komiek Kevin Hart was uitgenodigd om de show te presenteren, maar hij trok zich terug nadat hij onder vuur kwam te liggen na homofobe opmerkingen en grappen. De organisatie besloot daarop over te gaan op een ceremonie zonder presentator.

De genomineerden voor de Oscars worden maandag bekendgemaakt. De prestigieuze filmprijzen worden op 10 februari uitgereikt.