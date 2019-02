Voor romantische zielen: deze 6 films zullen je hart verwarmen of breken in 2019 MVO

14 februari 2019

08u00 0 Film Geen betere dag dan Valentijn om vooruit te blikken op de meest romantische films van het komende jaar. Een paar voor in de bioscoop (in het donker handjes vasthouden), of een paar om thuis te bingewatchen (dicht bij elkaar in de zetel)... voor ieder wat wils. Dit zijn de meest opvallende romantische films van 2019.

‘Isn't It Romantic’ - 28 februari

Rebel Wilson speelt een architect die - nadat ze haar hoofd zwaar gestoten heeft - wakker wordt in een romantische komedie. Laat dat nu nét iets zijn waar ze normaal gezien een pesthekel aan heeft. Tot de knappe Liam Hemsworth komt opdagen...

‘Five Feet Apart’ - 13 maart

Een verhaal dat tegelijk hartverwarmend en hartverscheurend is. ‘Five Feet Apart’ doet ietwat denken aan het populaire ‘The Fault In Our Stars’. Twee doodzieke tieners ontmoeten elkaar in het ziekenhuis en vallen als een blok voor elkaar. Eén probleempje: ze hebben allebei Cystic Fibrosis of ‘taaislijmziekte’, waardoor ze ten alleen tijde zes voet (2 meter) uit elkaar moeten blijven. Als ze besmet raken met elkaars bacteriën, kan dat hun dood betekenen. Ze nemen samen het risico om een symbolische 30 centimeter (één voet) dichter bij elkaar te komen dan de dokters aanraden...

‘What Men Want’ - 14 maart

Ja, deze titel klinkt bekend. Want ‘What Women Want’ hebben we natuurlijk allemaal al eens een keertje gezien. Deze ‘What Men Want’ is een remakes die losjes gebaseerd is op het origineel. Een vrouw ontdekt dat ze na het drinken van een mysterieus drankje de gedachten van alle mannen om haar heen kan horen...

‘The Aftermath’ - 15 maart

Kiera Knightly overleefde Wereldoorlog II en trekt samen met haar echtgenoot naar Berlijn om de platgebombardeerde stad weer op te bouwen. Wat ze niet weet: ze trekken in bij een Duitse weduwnaar (Alexander Skarsgård) en zijn ongelukkige dochter. Het draait uit een een driehoeksverhouding vol intrige en verraad. Een romantische film voor wie het liever niet al te klef wil.

‘Aladdin’ - 22 mei

Akkoord, het is geen typische romcom, maar ‘Aladdin’ blijft een iconisch liefdesverhaal. Wanneer een straatjongen prinses Jasmine leert kennen zet hij alles op alles om haar affectie voor zich te winnen. En wie kan het liedje ‘A Whole New World’ ooit vergeten?

‘All The Bright Places’ - Onbepaalde datum in 2019

‘All The Bright Places’ is gebaseerd op een jeugdboek met diezelfde titel. Het is de nieuwste jeugdroman-verfilming van Netflix, na het succes van ‘To All The Boys I’ve Loved Before’. Tieners Violet en Finch knopen een uitzonderlijke vriendschap met elkaar aan. Ze ontmoeten elkaar namelijk op het dak van hun school... beiden van plan om eraf te springen. De twee houden elkaar in leven en brengen het beste, maar ook het slechtste in elkaar naar boven. En de vraag blijft: valt Finch écht te redden? Een hartverscheurend liefdesverhaal over psychische problemen en het effect ervan op alle betrokkenen. Wanneer deze prent uitkomt weten we nog niet precies, maar de release is gepland voor 2019.