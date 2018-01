Voor ieder wat wils: deze 8 films verschijnen in februari in de bioscoop TK

27 januari 2018

13u00 0 Film Het zal u vast niet ontgaan zijn, maar Valentijnsdag zit eraan te komen. Een romantisch uitje richting cinema is dan nog steeds een van de klassieke activiteiten, en dat beseffen de filmmaatschappijen maar al te goed. Maar ook als een romcom niet helemaal uw ding is, kom je deze maand zeker aan je trekken. Er is namelijk voor ieder wat wils.

1. 50 Shades Freed

De makers van de 50 Shades-franchise zijn niet van gisteren: ze weten heel goed dat dit soort film perfect is voor valentijn. Heel wat romantiek en een knappe hoofdrolspeler voor de dames, en daarnaast voldoende actie en pikante scènes om hun wederhelft tevreden te houden. Net zoals de vorige twee afleveringen in de reeks komt ook deze begin februari in de zalen. Wil je graag weten hoe het afloopt met Christian en Anastasia? Dan kan je vanaf 7 februari in de bioscoop terecht.

50 Shades Freed, vanaf 7 februari in de bioscoop.

2. Black Panther

Is romantiek minder je ding? Dan kan je op Valentijnsdag ook terecht bij Black Panther. Toegegeven, het is de zoveelste Marvelprent, maar ze blijven een aanrader voor de fans van actieblockbusters. En daarnaast is deze van een heel ander kaliber: het gaat over een voornamelijk zwarte cast, iets wat heel vernieuwend is in Hollywood. Onder meer Lupita Nyong'o en Michael B. Jordan mogen aantreden, en de hoofdrol is weggelegd voor Chadwick Boseman.

Black Panther, vanaf 14 februari in de bioscoop.

3. 12 Strong

Ook fans van de oorlogsfilms komen deze maand aan hun trekken. In '12 Strong' neemt Chris Hemsworth de hoofdrol voor zijn rekening. Hij kruipt in de huid van kapitein Mitch Nelson, die na 9/11 met zijn special forces-team achter de taliban aangaat. De film werd vorige week gelanceerd in de VS, en haalt daar nu al een dikke 7,1 op IMDb.

12 Strong, vanaf 14 februari in de bioscoop.

4. Winchester

Is horror meer je ding? Dan kan je op valentijn ook nog gaan griezelen met 'Winchester'. Helen Mirren speelt de hoofdrol, dus de kans is zeer groot dat het om een prima film gaat. Ze speelt de erfgename van de uitvinder van de Winchester (het geweer) en wordt in haar angstaanjagende huis achtervolgd door de slachtoffers van het wapen. En aan de trailer te zien, is het geen film voor angsthazen.

Winchester, vanaf 14 februari in de bioscoop.

5. Home Again

En ten slotte komt er op valentijn zelf ook nog een rasechte romantische komedie uit zonder al te veel zweepjes en blinddoeken. In Home Again probeert Reese Witherspoon na haar scheiding de draad van haar leven weer op te pikken. Dat doet ze door drie jonge en dakloze filmmakers te laten overnachten in haar huis, wat natuurlijk niet zonder problemen verloopt. En als haar ex dan ook nog eens opduikt, is de hilariteit compleet.

Home Again, vanaf 14 februari in de bioscoop.

6. I, Tonya

Een film over kunstschaatsen, het klinkt niet meteen als een grote hit. Maar toch is deze prent een grote aanrader, en wel hierom. Ten eerste gaat het om het waargebeurd en ongelofelijk verhaal van Tonya Harding, die lange tijd de beste schaatser ter wereld was - voor de kenners: ze was een van de weinige dames die een triple axel kon neerzetten. Ze kwam echter in de problemen terecht toen haar belangrijkste concurrente aangevallen werd en enkele welgemikte slagen op haar knieën kreeg. En ten tweede is het de formidabele Margot Robbie die keihard trainde op de schaatspiste voor deze rol. Ze kreeg er overigens een Oscarnominatie voor.

I, Tonya, vanaf 21 februari in de bioscoop.

7. Den of Thieves

We zijn er vrij zeker van dat er in deze film weinig romantiek zit. Gerard Butler speelt hier de niet-zo-heel-koosjere flik 'Big Nick' die met zijn team achter een groep dieven aangaat. Die willen het onmogelijke voor elkaar krijgen: een overval op de Federal Reserve Bank. Opvallende acteur is Curtis '50 Cent' Jackson, die een relatief grote rol toebedeeld kreeg. Maar aan de reviews te zien, doet hij dat lang niet slecht.

Den of Thieves, vanaf 21 februari in de bioscoop.

8. Red Sparrow

Vorig jaar bleef het wat stiller rond Oscarwinnares Jennifer Lawrence. Het gehypete 'Mother!' kan je gerust een flop noemen, maar ze probeert die misser nu goed te maken met 'Red Sparrow'. Ze speelt ballerina Dominika Egorova die ingelijfd wordt bij een Russische spionagedienst en een CIA-agent moet afmaken. Heel wat actie verzekerd dus. En als JLaw en haar ietwat vreemde accent je niet kan bekoren, dan kan je nog altijd gaan kijken om onze landgenoot Matthias Schoenaerts te steunen.

Red Sparrow, vanaf 28 februari in de bioscoop.